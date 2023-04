Diablo 4: Blizzard kündigt Überraschungs-Beta namens Server Slam an

Anfang Juni kommt das lang erwartete Diablo 4 , das Action-Rollenspiel hat auch schon diverse geschlossene und offene Betaphasen absolviert. Nach der letzten sollte eigentlich bis Release Funkstille sein, doch nun hat Entwickler Blizzard überraschend noch eine Beta angekündigt.

Server Slam Mitte Mai

Das Ganze nennt sich Server Slam und findet zwischen 12. und 14. Mai statt. Wie man aus dem Titel dieser Testphase leicht schließen kann, handelt es sich dabei um einen Stresstest, bei dem die Server auf die Probe gestellt werden sollen. Das bedeutet natürlich auch, dass diese Beta offen ist, man muss also kein Vorbesteller oder Ähnliches sein.Laut Blizzard ist das auch die letzte Chance, Diablo 4 vor der Veröffentlichung auszuprobieren. Beta-Spieler können alle fünf zur Veröffentlichung verfügbaren Klassen testen, maximal kann allerdings Stufe 20 erreicht werden. Ist das der Fall, dann kann man zwar weiterspielen und diverse Aktivitäten und Abenteuer in Sanktuario erleben, ab diesem Level kann man aber keine Fertigkeitspunkte mehr verdienen und verteilen.Wer das beim ersten Mal verpasst hat, der kann sich erneut am Weltboss Ashava versuchen. Wer diesen besiegt, bekommt bei der Veröffentlichung die Reittiertrophäe Ashavas Schrei freigeschaltet. Laut Blizzard erscheint Ashava ab Samstag um 18:00 Uhr MESZ alle drei Stunden, bis der Server Slam endet.Teilnehmer an der Beta können außerdem diverse Titel sowie kosmetische Gegenstände wie das Beta-Wolfsbündel freischalten, diese können dann später nach Veröffentlichung genutzt bzw. eingelöst werden. Gespielt wird im neuesten bzw. vorerst finalen Build von Diablo 4, hier sind laut Blizzard "unsere Erkenntnisse und das Spielerfeedback aus der offenen Beta von Diablo 4 eingeflossen".Wer beim Server Slam mitmacht und Stufe 20 erreicht, behält diese nicht, alle Fortschritte werden zum offiziellen Start des Spiels gelöscht. Das bedeutet, dass alle wieder bei null starten - allerdings können Vorbesteller etwas früher loslegen.