Rotes Kreuz will, dass Shooter-Gamer "nach den Regeln" spielen

Shooter sind aus unseren Leben nicht mehr wegzudenken, Millionen verbringen damit die Freizeit. Und das ist auch gut, dass sie in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Doch das bedeutet nicht, dass man sie unreflektiert und ohne Regeln nutzen sollte, meint das Rote Kreuz.

Nichts gegen Shooter, aber Kriege haben Regeln

Es gibt wieder eine Gewaltdiskussion rund um Shooter. Allerdings ist diese fundamental anders als seinerzeit bzw. als sich Politik und Boulevard in Deutschland über sogenannte "Killerspiele" empörten. Denn das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (ICRC) hat sich mit einer Reihe an namhaften Twitch-Streamern zusammengetan, um das Bewusstsein zu schärfen, dass derartige Spiele einen realen Hintergrund haben bzw. haben können.Das Rote Kreuz will die Gamer daran erinnern, dass reale Kriege ihre Regeln haben und deren Verstoß ein Kriegsverbrechen darstellen kann (via Kotaku ). Das macht man durchaus ohne erhobenen Zeigefinger. Das ICRC hat hierfür sogar einen eigenen Fortnite-Modus erschaffen, um auf die Regeln des Krieges - spielerisch - hinzuweisen.Auf der dazugehörigen Webseite schreibt das Rote Kreuz dazu: "Jeden Tag spielen Menschen vom Sofa aus Games, die in Konfliktgebieten spielen. Aber gerade jetzt sind bewaffnete Konflikte häufiger denn je. Und für die Menschen, die unter ihren Auswirkungen leiden, ist dieser Konflikt kein Spiel. Er zerstört Leben und hinterlässt zerstörte Gemeinschaften. Deshalb fordern wir Sie auf, FPS nach den wahren Regeln des Krieges zu spielen, um allen zu zeigen, dass auch Kriege Regeln haben - Regeln, die die Menschheit auf den Schlachtfeldern in der Realität schützen."Auf der Webseite werden diese Regeln auch erklärt, dazu liefert man auch den Hintergrund bzw. die dazugehörige Regel im Kriegsvölkerrecht.