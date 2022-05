Epic Games: Unreal Editor für Fortnite soll in diesem Jahr erscheinen

Der Publisher Epic Games möchte Fortnite-Spielern noch in diesem Jahr das Erstellen eigener Spielinhalte ermöglichen. Dazu soll der bestehende Unreal Editor an das Game angepasst werden. Aktuell können eigene Inhalte ausschließlich über Umwege in das Spiel eingefügt werden.

Entwickler können ihre Spielinhalte vermarkten

Obwohl es sich bei Fortnite schon um eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten handelt, sieht der Epic Games-Chef Tim Sweeney noch viel Verbesserungspotenzial. Erst vor kurzem hat das Entwicklerstudio die neueste Version der Unreal Engine veröffentlicht. Die Software bringt Tools mit sich, mit denen sich detaillierte Umgebungen und Spielinhalte erstellen lassen. Die Unreal Engine 5 steht zusammen mit dem Editor zum Download bereit. Die Tools sind jedoch nicht für normale Spieler, sondern eher für erfahrene Entwickler konzipiert.Schon jetzt haben Entwickler die Möglichkeit, Fortnite zu bearbeiten und zu erweitern. Hierfür ist allerdings viel technisches Hintergrundwissen erforderlich. Deshalb plant Epic Games, eine spezielle Fortnite-Version des bereits bestehenden Unreal Editors zu veröffentlichen. Das hat Tim Sweeney gegenüber Fast Company bestätigt. Der Editor könnte dem Spiel beigelegt werden oder sich über einen Klick installieren lassen. Das Programm soll sämtliche Features der schon verfügbaren Version übernehmen. Es bleibt offen, inwiefern die Software vereinfacht wird, sodass Nutzer mit wenig Erfahrung eigene Spielinhalte entwerfen können.Zusätzlich zum Editor an sich möchte Epic Games ein Ökosystem schaffen, über welches die Ersteller ihre Inhalte vermarkten können. Als Vorbild soll dabei die Plattform Roblox dienen. Momentan ist jedoch noch unklar, wann der Editor und die Plattform das Licht der Welt erblicken. Der Unreal Editor für Fortnite soll allerdings spätestens Ende 2022 erscheinen.