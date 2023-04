Russische Agenten unterwandern immer häufiger Gaming-Communities

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat seit mehr als einem Jahr Folgen für nahezu alle Bereiche unseres Lebens, auch für Unterhaltungsmedien. Der Gaming-Bereich ist ebenso betroffen, denn russische Agenten sollen intensiver Spiele-Communitys ins Visier nehmen.

Propaganda und Desinformation

Zusammenfassung Microsoft-Präsident Brad Smith bestätigt: Russische Agenten versuchen, in Gaming-Communities einzudringen.

Ziel ist Propaganda und Desinformation im Kontext des Ukraine-Kriegs.

Verdächtige: Wagner-Gruppe, russischer Geheimdienst.

Beispiel: Discord-Kanal zu Minecraft.

Dazu sprach nun auch Microsoft President Brad Smith auf dem Semafor World Economy Summit und bestätigte, dass der Redmonder Konzern es zuletzt immer häufiger mit russischen Agenten zu tun hatte. Diese versuchen, in Online-Gaming-Communities einzudringen, insbesondere in solche, die mit Minecraft in Verbindung stehen (via Kotaku ).Allzu weit oben auf der Prioritätenliste nationaler Sicherheitsbehörden steht das - zumindest bisher - allerdings nicht, meinte Smith: "Es ist ja nicht so, dass das Spielen von Call of Duty in der realen Welt zu Todesfällen führt, das sind Videospiele." Dennoch betonte er, wie wichtig es für Microsoft sei, diese Angriffe zu bekämpfen. Ziel dieser Versuche sind vor allem Propaganda und Desinformation zum Angriff auf die Ukraine."Rund um Spiele gibt es eine Gemeinschaft von Spielern, die zusammenkommen und miteinander reden, auch wenn sie ein Spiel spielen. Und in den letzten Monaten hat unser Team für die Analyse digitaler Bedrohungen Versuche der Russen festgestellt, in einige dieser Spiele-Communities einzudringen", sagte Smith.Der hochrangige Microsoft-Manager hat auch konkrete Verdächtige: "Wir haben die Regierungen diesbezüglich beraten, es ist die Wagner-Gruppe, es ist der russische Geheimdienst, und sie nutzen dies zum Teil einfach als einen Ort, um Informationen in Umlauf zu bringen." Smith erwähnt u. a. konkret einen Discord-Kanal zu Minecraft.Dass der Name Discord fällt und auch eine tatsächliche Relevanz zum Ukraine-Krieg hat, ist kein Zufall, denn zuletzt tauchten über einen dortigen Gamer-Kanal streng geheime und authentische Dokumente der US-Regierung zum Ukraine-Krieg auf.