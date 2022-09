Neue In-Ear-Kopfhörer: Logitech G Fits erfüllen Gamer-Träume

Logitech löst mit den neuen "G Fits" getauften Gaming-Kopfhörern eines der größten Probleme von Gamern: die Latenzzeit. Die neuen kabellosen In-Ear-Kopfhörer verfügen nicht nur über ein leichtes Ohrpassstück, sondern auch über die erste Lightspeed-Konnektivität ihrer Klasse.

Kabelähnliche Kopfhörer-Latenz

Preise und Verfügbarkeit der Logitech G Fits

Die Logitech G Fits verfügen nicht über die typische aktive Geräuschunterdrückung, sondern über weiche Gel-Ohrstöpsel, die sich an Eure Ohren anpassen und als passive Blocker fungieren. Das Unternehmen nennt diese Technologie "Lightform". Mit einem Licht auf jeder Seite, härtet sich das Gel, bevor es sich dem jeweiligen Gehörgang anpasst.Ihr müsst diesen Vorgang durch einen Knopfdruck starten und diesen jedes Mal wiederholen, wenn Ihr Euch die Kopfhörer einsetzt. Laut Logitech dauert es eine Minute, bis sich die Ohrstöpsel vollständig angepasst haben.Zu Logitech gehört auch die Marke Ultimate Ears, deshalb gibt es auffällige Ähnlichkeiten im Design und in den Funktionen der beiden Kopfhörer. Die UE-Fits-Ohrhörer von Ultimate Ears haben die gleiche Lightform-Funktion wie die G Fits, aber keine Gaming-Funktionen.Die G-Fits-Kopfhörer sind die ersten TWS-Kopfhörer von Logitech, welche die neue Lightspeed-Funktion nutzen. Diese ist exklusiv Logitechs Gaming-Zubehör vorbehalten. Ihr findet sie nicht nur in Mäusen, sondern auch Tastaturen. Die Technologie bietet eine kabelähnliche Leistung mit einer für Spiele geeigneten Latenzzeit. Außerdem ist sie mit jeder Art von Quelle wie Konsolen oder Lautsprechern kompatibel, die über einen USB-C- oder -A-Anschluss verfügen, an denen Ihr den Empfänger anbringen könnt.Die Ohrmuscheln selbst haben ein pillenförmiges Design. Im Inneren befinden sich zwei Beamforming-Mikrofone, 10-mm-Audiotreiber und ein Akku, der mit dem Ladecase und aktiviertem Lightspeed 15 Stunden durchhält. Das Anzapfen von Bluetooth 5.2 sorgt für eine längere Spielzeit von bis zu 20 Stunden, verspricht der Hersteller.Die Logitech G Fits Ohrhörer kosten 230 US-Dollar und sind bisher weder in den USA noch anderen Märkten erhältlich. Wann die Kopfhörer nach Deutschland kommen und wie viel sie hier kosten sollen, ist bisher nicht bekannt. Die Ohrhörer und das Gehäuse sind in den Farbkombinationen Schwarz/Gelb oder Weiß/Lavendel erhältlich. Logitech legt zusätzlich austauschbare Ohrstöpsel bei. Es gibt zudem eine etwas günstigere Variante der G Fits, allerdings fehlt dann die Lightspeed-Konnektivität.