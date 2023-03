PS5: PlayStation VR2 Headset für PlayStation 5 verkauft sich schlecht

Sony hatte für das PlayStation VR2-Headset eigentlich große Pläne. Man wollte Millionen Einheiten verkaufen, bietet das VR-Headset für die Play­Sta­tion 5 doch durchaus ein bisher noch nicht erreichtes Erlebnis. Daraus wird aber wohl nichts, denn die Verkäufe enttäuschen bisher massiv.

Schlechte Zahlen wegen hohem Preis

Geht es nach den von Bloomberg zitierten Schätzungen des Marktforschungsunternehmens IDC, entwickelt sich PlayStation VR2 derzeit für Sony zum Flop. Das lange erwartete VR-Headset scheint die hohen Erwartungen mit Blick auf die Verkaufszahlen weit zu verfehlen. Innerhalb der letzten Wochen wurden dem Vernehmen nach nur rund 270.000 Einheiten verkauft.Eigentlich war Sony davon ausgegangen, dass die Nachfrage rund um das PSVR2-Headset enorm sein würde. So hatte man im letzten Jahr noch erklärt, dass innerhalb des Launch-Zeitfensters vom Marktstart am 22. Februar bis Ende März 2023 mit rund zwei Millionen verkauften Einheiten gerechnet werde. Die tatsächlichen Verkaufszahlen bleiben aber weit hinter den Hoffnungen des Herstellers zurück.Als Grund für die schlechten Verkaufszahlen nennt IDC unter anderem den hohen Preis. Weil das Gerät in den USA zum Beispiel für 549 Dollar vertrieben wird, liegt der Preis dort auf dem gleichen Niveau wie der Preis der günstigsten Ausgabe der aktuellen PlayStation 5, die natürlich für die Verwendung des Headsets vorausgesetzt wird.Wie bei vielen anderen Elektronikprodukten dämpft natürlich auch bei Sonys zweiten VR-Headset die aktuell schlechte wirtschaftliche Lage die Verkaufszahlen. Die Kunden hätten derzeit eher mit steigenden Lebenshaltungskosten, steigenden Zinsen und dem Verlust von Arbeitsplätzen zu kämpfen, sodass schlicht weniger Geld für Ausgaben wie den Kauf von Sonys VR-Headset übrig ist.Laut früheren Berichten soll Sony schon vor dem Marktstart des PSVR2-Headsets auf die sich stark verschlechternde Wirtschaftslage und die damit düsteren Aussichten reagiert und die Fertigung der Geräte zurückgefahren haben.