PlayStation 5: Sony kündigt wichtiges PS5-Update mit VRR an

Trotz einer neuen Firmware für die PlayStation 4 und PlayStation 5 lässt das lang erwartete VRR-Update weiter auf sich warten. Nun stellt Sony immerhin einen passenden Patch in Aussicht. Die Variable Refresh Rate soll "in den kommenden Monaten" auf der PS5 eingeführt werden.

Besser auf die passenden Spiele-Updates warten

Mehr als ein Jahr nach dem Marktstart der PlayStation 5 müssen Besitzer der Next-Gen-Konsole noch immer ohne eine variable Bildwiederholrate (VRR) auskommen. Sie soll in Verbindung mit HDMI 2.1-kompatiblen Fernsehern und Monitoren so genannte Frame-Pacing-Probleme und Screen-Tearing-Effekte minimieren bzw. sogar gänzlich ausmerzen. Auch die jüngst veröffentlichte Firmware-Version 22.01-05.000 bringt die längst überfällige Funktion nicht mit. In einem Blog-Beitrag äußert sich Sony jetzt aber zu einem Release-Zeitraum."Die variable Bildwiederholfrequenz (VRR) soll in den kommenden Monaten auf der PS5 eingeführt werden" heißt es von Hideaki Nishino, Senior Vice President der Abteilung Platform Planning & Management. Ein Versprechen an die PlayStation 5-Besitzer: "Das Spielen bei vielen PS5-Titeln wirkt reibungsloser, da Szenen sofort wiedergegeben werden, Grafiken schärfer aussehen und die Eingangsverzögerung reduziert wird."Allerdings scheinen Spiele zur VRR-Einführung einen entsprechenden Patch zu benötigen, um das volle Potenzial auszuschöpfen. Ob dieser von allen Entwicklern pünktlich geliefert wird, bleibt abzuwarten. Ab Werk erhalten Spieler die Möglichkeit, die Variable Refresh Rate auch dann anzuwenden, sollte noch kein Patch vorliegen. Jedoch deutet Sony bereits "unerwartete visuelle Effekte" an, bei denen die Option deaktiviert werden sollte.Im Gegensatz zur PlayStation 5 bietet die Xbox Series X die variable Bildwiederholrate bereits an und liegt damit technisch vor der Sony-Konsole. Beide Next-Gen-Systeme kämpfen jedoch weiterhin mit einer schlechten Verfügbarkeit. Auch in diesem Jahr trifft eine hohe Nachfrage auf den weltweiten Chipmangel, der für leere Lager sorgt.