PlayStation 5: Sony kündigt Release des neuen PS VR2-Headsets an

Seit der Vorstellung des PlayStation VR2-Headsets Anfang des Jahres warten PS5-Besitzer auf weitere Informationen zum Preis und den offiziellen Release-Termin. Nun enthüllt Sony seinen Zeitplan. Das Virtual Reality-Kit für die "Next-Gen"-Konsole soll Anfang 2023 erscheinen.

4K, HDR, 120 Hz: Zeitgemäße Technik der PS VR2

Sony

Via Twitter und Instagram geben die Japaner zumindest den groben Zeitraum bekannt, ab wann Spieler mit dem neuen PS VR2-Set rechnen können. In den vergangenen Monaten veröffentlichte das Unternehmen bereits wichtige technische Details zum Headset und seinen Motion-Controllern, deren Design sich stark an dem der PlayStation 5 orientiert. Sony bleibt seiner VR-Community allerdings weiterhin die Bekanntgabe eines Preises schuldig.Mit der PS5-Konsole über ein einzelnes USB-C-Kabel verbunden, soll das PlayStation VR2-Headset über eine 4K-HDR-Auflösung (OLED, 2000 x 2040 Pixel pro Auge) und eine Bildwiederholrate von 90 oder 120 Hz verfügen. Ebenso verspricht man die Unterstützung eines haptischen Feedbacks und eines ausgereiften Eye-Trackings. Das Sichtfeld beträgt 110 Grad und mit der "Foveated Rendering"-Technik will man dafür sorgen, dass ausgewählte Bereiche von der PlayStation 5 (noch) schärfer gerendert werden können.Im Gegensatz zur ersten Generation des Virtual Reality-Systems wird die PS VR2 keine zusätzliche Kamera für das Motion-Tracking benötigen. Sensoren innerhalb der Brille (Inside-Out-Tracking) sind für die Überwachung der Bewegungsabläufe verantwortlich. Weiterhin werden die Controller über eine Berührungserkennung (der Finger) und adaptive Trigger verfügen, wie man sie von den aktuellen DualSense-Gamepads kennt.Es bleibt abzuwarten, mit welchen Spielen Sony zum Start des PlayStation VR2-Headsets aufschlagen wird. Bisher zeigt nur ein erster Trailer (siehe oben) des Zero Dawn-Ablegers Horizon Call of the Mountain, womit PS5-Besitzer rechnen können. Außerdem werden auf der offiziellen Webseite No Man's Sky, The Walking Dead: Saints & Sinners Retribution und Resident Evil Village für PS VR2 angeteasert.