Scalper bleiben auf PS5-Konsolen sitzen, weil sich Angebot normalisiert

Die PlayStation 5 wurde Ende 2020 eingeführt und war ein sofortiger Erfolg. Dennoch war dieser Launch nicht normal, denn er fand mitten in der Chipkrise statt und es gab lange massive Lieferschwierigkeiten. Davon profitierten so genannte Scalper. Doch sie bekommen nun ein Problem.

Scalper müssen nun abverkaufen

Zusammenfassung PlayStation 5 erfolgreich eingeführt, aber mit Lieferschwierigkeiten, die Scalper nutzten die Situation.

Scalper kauften Konsolen massenhaft auf und verkauften sie teurer weiter.

PS5s nun mehr oder weniger normal erhältlich, Scalper können nicht mehr verkaufen.

Schadenfreude bei Fans, die sich nicht abzocken ließen.

Gerüchte über PS5 Pro, wäre zusätzlicher Preisverfall für normale PS5s.

Karma is a bitch: Das ist wohl ein Satz, den man kaum zu übersetzen braucht und er fasst schön zusammen, was aktuell dubiosen Wiederverkäufern von PlayStation 5-Konsolen widerfährt. Denn diese kauften - mit Hilfe von Bots - viele Monate und sogar Jahre lang - alle PS5s auf, die sie in die Finger kriegen konnten.Diese Geräte verkauften sie dann via eBay und Co. an Fans, die nicht auf eine Konsole zum regulären Preis warten konnten oder wollten - und das waren trotz vieler Aufrufe, nicht Teil dieses Abzockersystems zu werden, sehr viele. Die Scalper verdienten sich mit diesem Geschäftsmodell oder besser gesagt mit dieser Masche sehr viel Geld. Denn Sony benötigte extrem lange, bis man ausreichende Stückzahlen produzieren konnte, um die Nachfrage regulär befriedigen zu können. Genau gesagt hat sich die Situation erst in den vergangenen Wochen und Monaten entspannt.Die Scalper hatten also lange kein Grund, etwas zu ändern und so kauften sie bis vor kurzem Konsolen massenhaft auf. Doch nun sind PS5s mehr oder weniger normal erhältlich und die Wiederverkäufer bleiben auf ihren Konsolen sitzen. Wie TheGamer und Techspot berichten, bekommt man auf eBay und Co. eine PlayStation 5 zur UVP oder sogar deutlich darunter.Entsprechende Threads gibt es auch auf Reddit und dort ist die Meinung eindeutig, denn es regiert die Schadenfreude. Viele schreiben, dass sie nicht ansatzweise Mitleid haben und hoffen, dass die Preise bei den Scalpern noch weiter heruntergehen, sodass deren Verluste noch höher sind.Und in der Tat könnte es für derartige Händler noch schlimmer kommen, jedenfalls dann, wenn sie ihre Lager nicht bald signifikant reduzieren können. Denn es gibt hartnäckige Gerüchte über eine PS5 Pro, diese dürfte dann einen massiven Preisverfall für (gebrauchte) normale PS5s zur Folge haben.