Vor der PlayStation 5 Pro soll es andere "neue Sony-Hardware" geben

Die Veröffentlichung der PS5 liegt gut zwei Jahre zurück und längst gibt es Gerüchte bzw. Spekulationen zu einem verbesserten "Pro"-Modell. Doch laut einem Insider wird es bereits zuvor eine andere neue Hardware von Sony geben. Welche das sein könnte, bleibt aber mysteriös.

"Neues Stück Sony-Hardware"

Es gibt zwar jede Menge selbsterklärte Leaker, Experten und Insider, vor allem wenn es sich bei den Zielen um bekannte und populäre Unternehmen handelt. Die Spreu trennt sich vom Weizen relativ schnell und man erkennt rasch, wem man vertrauen kann und wem nicht. Im Fall des Leakers und Journalisten Tom Henderson kann man durchaus davon ausgehen, dass die Informationen stimmen oder einen begründeten Hintergrund haben.Entsprechend hellhörig kann man bei den jüngsten Aussagen Hendersons werden, denn dieser sagte in seinem letzten Stream, der sich mit der Absage der Videospielmesse E3 beschäftigte (via Wccftech ): "Ich werde noch ausführlicher darüber berichten können, aber es gibt auch ein neues Stück Hardware von Sony, das vor der Pro erscheinen wird. Ich werde wahrscheinlich schon bald darüber sprechen, also halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Mehr kann ich nicht sagen, es ist kein Aprilscherz oder so etwas, aber es gibt noch mehr Hardware von Sony, als bisher bekannt ist."Etwas später hatte Henderson weitere Informationen zum Thema Sony zu bieten und meinte, dass die neue Hardware nicht zur Folge haben wird, dass der Preis der PS5 fallen wird. Der Journalist macht die Sache insgesamt ziemlich spannend, denn Henderson erwähnt im Zusammenhang mit der neuen Sony-Hardware nicht direkt, dass es sich um ein PlayStation-Produkt handelt.Henderson abschließend: "Wenn diese neue Hardware angekündigt wird, wird es sehr interessant sein, zu sehen, was die Konkurrenz davon hält." Man darf also gespannt sein, ob sich diese Informationen bewahrheiten und vor allem, was sich Sony hat einfallen lassen.