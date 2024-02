Sony testet PSVR2 am PC: VR-Headset der PS5 bald universell nutzbar?

Sony will sich verstärkt für PC-Gaming öffnen. Das ist Fakt und betrifft offensichtlich nicht nur Spiele, sondern auch die Sony-eigene Hardware. Jetzt testet Sony nach eigenen Angaben die Nutzung des PlayStation VR2-Headsets am PC, das eigentlich nur für die PS5 konzipiert war.

Sony

Sony macht PC-Gamern Hoffnung

Zusammenfassung Sony plant Öffnung für PC-Gaming mit Hardware

PSVR2-Headset könnte bald am PC nutzbar sein

PS5-exklusives VR-Headset wird für PC getestet

Sony strebt erweiterte Spieleauswahl am PC an

Nutzung des PSVR2 am PC für 2024 erhofft

Bisher keine PC-Kompatibilität für PSVR2

Modding-Versuche des PSVR2 bisher wenig erfolgreich

Offene Fragen zur Spielekompatibilität am PC

Der japanische Elektronikriese Sony hat angekündigt, dass man wahrscheinlich noch in diesem Jahr ermöglichen will, das PSVR2 Virtual-Reality-Headset an PCs zu verwenden. Das Sony PSVR2 wurde ursprünglich für die PlayStation 5 entwickelt und kann offiziell bisher auch nur an der Sony-Spielkonsole verwendet werden.In einem Blog-Eintrag erklärte Sony, dass man derzeit daran arbeite, den Nutzern des PS VR2 die Möglichkeit zum Zugriff auf mehr Spiele auf dem PC zu geben, um so die Auswahl an verfügbaren Inhalten für diese Kunden über die PS5 hinaus zu erweitern. Man hoffe, dass die neue Funktionalität noch im Jahr 2024 verfügbar gemacht werden könne, hieß es weiter.Sony hatte sich bisher immer geweigert, Aussagen über die Möglichkeit einer Nutzung des PSVR2 an PCs zu treffen. Auf Medienanfragen reagierte man immer nur mit dem Verweis, das VR-Headset sei für die Verwendung mit der PS5 entwickelt worden. Wer das Gerät bisher an einem PC anschließt, kann es zwar unter Windows als Zweit-Display verwenden, doch Plattformen wie SteamVR erkennen das PSVR2 nicht als VR-Headset.Schon seit der Einführung des PSVR2 gibt es Bemühungen von Modding-Fans, das Headset von Sony auch an Gaming-PCs zum Laufen zu bekommen. Unter anderem wurde das Reverse-Engineering der Hardware versucht, doch bisher hielt sich der Erfolg in dieser Hinsicht in Grenzen.Sony machte mit seiner heutigen Ankündigung zwar Hoffnung, doch noch gibt es diverse Fragen, was die Nutzung für "weitere Spiele" am PC angeht. So ist unklar, was das Unternehmen damit meint - also ob nur eine begrenzte oder eine größere Zahl von Spielen mit dem PSVR2 am PC nutzbar sein werden.