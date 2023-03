"Fühlen uns schrecklich": ChatGPT-Bug legt Gesprächsverläufe offen

Ein Fehler in ChatGPT hat dafür gesorgt, dass die Konversationsverläufe einiger Nutzer für Dritte offengelegt wurden. Der CEO des Unternehmens spricht von einem "signifikanten Problem", die Verlaufsfunktion für Chats wurde vorübergehend deaktiviert.

Nutzer auf der ganzen Welt lernen aktuell noch jeden Tag dazu, welche Möglichkeiten ChatGPT bietet - mit immer wieder auch überraschenden Ergebnissen. Am Wochenende hatten sich dann einige Nutzer mit einer neuen, unerwarteten Entdeckung zu Wort gemeldet: Im Verlauf des Tools tauchten ohne ersichtlichen Grund Konversationen auf, die nie von den Usern geführt worden waren. Wenig später dann die Bestätigung durch OpenAI: Ein "signifikantes Problem" in Teilen des Codes hatte das System für den Konversationsverlauf vollständig durcheinandergebracht.Die erste Konsequenz: Am Montag mussten die Entwickler ChatGPT vorübergehend vom Netz nehmen. Am Montagabend war der Chatbot dann wieder verfügbar, allerdings ohne die Möglichkeit, auf Chatverläufe zuzugreifen. Mittlerweile ist die Funktion für die meisten Nutzer aber wieder vollständig verfügbar und alle Verläufe wiederhergestellt. Der Fehler sei in einer Open-Source-Bibliothek aufgetreten und behoben, die Entwickler liefern aber keine Details zur Art der Library oder ihrer Implementierung in ChatGPT.Der Gründer und CEO, Sam Altman, hatte sich dann am Mittwoch zu dem Vorfall zu Wort gemeldet. Er bestätigt, dass ein "kleiner Anteil" der Nutzer in der Lage war, die Titel des Gesprächsverlaufs anderer Nutzer zu sehen. Ein Einblick in die Konversationen selbst sei aber zu keinem Zeitpunkt möglich gewesen. "Wir fühlen uns schrecklich deswegen", so Altman. Sein Unternehmen habe eine "technische Nachuntersuchung" eingeleitet und verspricht, eine genaue Analyse zu veröffentlichen.