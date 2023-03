Android 14 & One UI 6.0: Kein Update für viele Samsung Galaxy-Geräte

Samsung verspricht, dass viele Geräte vier große Software-Updates erhalten - also rund vier Jahre nach dem Kauf noch auf den neuesten Stand gebracht werden. Diese Update-Politik gilt aber erst seit 2021. Damit werden in diesem Jahr beliebte Modelle leer ausgehen.

Samsungs Update Politik: Das S20 und viele andere bekommen kein Android 14

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy A22 (LTE/5G)

Galaxy A32 (LTE/5G)

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+

Smartphones halten länger

Zusammenfassung Samsung verspricht vier Jahre Updates für viele Geräte ab 2021.

Große Updates sind seit Jahren ein Unterscheidungsfaktor.

Samsung liefert weiterhin Sicherheits-Updates alle 3 Monate.

Obsolet werden die Geräte nicht.

Software-Updates sind bei Android-Geräten ein großer Unterscheidungsfaktor zwischen den Anbietern. Samsung hat sich in den letzten Jahren mit wiederholter Anpassung seiner Richtlinien erst zu drei und später zu vier großen Updates für die meisten seiner Mittelklasse- und High-End-Modelle verpflichtet. In den Genuss dieser verlängerten Update-Garantien kommen alle S-Klasse-Geräte ab der Galaxy S21-Serie, die Mittelklasse-Familie Galaxy A33, Galaxy A53, Galaxy A73 und folgende Modelle sowie die Foldables Fold 3 und Flip 3 und die S-Tablets ab dem Model Tab S8.Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass einige aktuell noch sehr beliebte und zu ihrem Release hochpreisige Galaxy-Geräte in diesem Jahr in Bezug auf neue Software-Versionen und Funktions-Updates in Rente geschickt werden. Aktuell bereitet Samsung den Start von Android 14 und One UI 6.0 für Ende des Jahres vor, Android 13 mit One UI 5 wird aber laut SamMobile das letzte große Betriebssystem-Update für die folgenden Galaxy-Handys und -Tablets bleiben:Die Zeiten, in denen von Smartphones im Jahresrhythmus große Verbesserungen zu erwarten waren, sind lang vorbei. Viele der auf der Liste befindlichen Geräte dürften ihren Nutzern auch heute noch ausreichend Leistung bieten. Das Ende der Software-Updates heißt deshalb natürlich nicht, dass die Samsung-Geräte obsolet werden. Denn: Samsung wird hier auch weiter Sicherheits-Updates ausliefern, zunächst alle drei Monate, später dann jedes halbe Jahr.