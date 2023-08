Da hat wohl jemand zu früh auf den Knopf gedrückt: In einer offiziellen Mitteilung hat Samsung die One UI 6 Beta auf Basis von Android 14 angekündigt, den Post dann aber wieder entfernt. Vorher waren Infos zum Start und Features aber schon ins Netz gelangt.

One UI 6 Beta-Programm für Galaxy S23

Details zu Features

Zusammenfassung Meldung zur One UI 6 Beta auf Basis von Android 14 online

Samsung DE zieht diese schnell wieder zurück, Infos schon im Netz

Release in Korea, USA und Deutschland, zunächst nur für S23-Modelle

Quick Panel angepasst, neuer Swipe-Befehl

Hintergrund an Situationen anpassbar

Der Konzern war offenbar noch nicht bereit für den Release der One UI 6 Beta, da hatte Samsung Deutschland in seinem Presseportal aber schon die Ankündigung veröffentlicht. Wie auf Diensten wie Archive.today einsehbar ist, hat Samsung Deutschland jüngst den Start des "One UI 6 Beta-Programms für Galaxy S23-Nutzer" bekannt gegeben, die Ankündigung dann aber schnell wieder entfernt.Demnach wird der Test der neuen Firmware auf Basis von Android 14 in drei Märkten starten. Neben Korea und den USA wird die Beta auch in Deutschland zur Verfügung stehen. Zum Beginn bleibt die Testversion auf Modelle der Galaxy S23-Familie, also auf das Samsung Galaxy S23 , S23 Plus und S23 Ultra beschränkt, zu anderen Modellen äußerte sich der Konzern in der Ankündigung noch nicht.Wie erwähnt deuten einige Formulierungen darauf hin, dass die Meldung eigentlich zum unmittelbaren Start der Beta hätte veröffentlicht werden sollen. Nachdem der Post von Samsung Deutschland aber schnell wieder entfernt wurde, kann nur vermutet werden, dass sich das Unternehmen noch nicht auf einen Starttermin festgelegt hat.Sicher ist dagegen dank des Posts, was Samsung als wichtigste Features für die erste Beta von One UI 6 ansieht. Wie der Konzern in der Ankündigung ausführt, wurde vor allem das Quick Panel deutlich angepasst. Ein neuer Swipe-Befehl öffnet direkt alle Optionen des Schnellzugriffsmenüs. Position und Größe von wichtigen Elementen wurden verändert. Außerdem werden sich Hintergrundbilder an Situationen anpassen lassen - als Beispiel nennt man das Bild "eines ruhigen Waldes, während das Smartphone im Schlafmodus ist."