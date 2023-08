Samsung One UI 6 Beta: Galaxy S23-User dürfen Android 14 jetzt testen

Samsung hat den offiziellen Startschuss für die One UI 6 Beta gegeben. Damit können interessierte Nutzer, die bereit sind, ein gewisses Risiko einzugehen, die neue Ausgabe der Samsung-eigenen Oberfläche auf Basis von Android 14 schon vorab ausprobieren.

Samsung

Samsung One UI 6 Beta auch in Deutschland verfügbar

Zusammenfassung Samsung startet One UI 6 Beta: Basis Android 14, Galaxy S23-Serie

Neue Schriftart, Quick-Settings-Panel, Kamera-Widget und mehr

Lockscreens für Modi & Routinen

US, Südkorea & Deutschland bereits verfügbar, weitere folgen

Wie Samsung heute über seine US-amerikanischen Presseseiten bekannt gab, beginnt jetzt die öffentliche Betaphase für die One UI 6. Die neue Version der angepassten Oberfläche von Samsung basiert auf Android 14, das bisher ebenfalls noch in der Entwicklung steckt. Die Tester können somit auch einen ersten Blick auf die neue Ausgabe des Google-Betriebssystems werfen, wobei Samsung natürlich diverse Änderungen für seine Geräte vorgenommen hat.Die Samsung One UI 6 Beta steht zunächst in den USA, Südkorea und Deutschland zur Verfügung und ist für alle interessierten Nutzer offen, die sich über die Samsung Members-App für die Beta anmelden und über ein Smartphone aus der Galaxy S23-Serie verfügen. Weitere Geräte und Länder dürften später hinzukommen.Mit der Samsung One UI 6 Beta führt man nicht nur die diversen Neuerungen ein, die Google mit Android 14 vornimmt, sondern ändert auch viele optische und technische Details, die spezifisch für Samsung-Smartphones sind. Die Modifikationen sind dabei zahlreich und teilweise weitreichend, denn unter anderem führt Samsung eine neue Standard-Schriftart ein, die überall im Interface verwendet wird.Weitere Neuerungen sind ein überarbeitetes Quick-Settings-Panel, über das häufig verwendete Einstellungen jetzt noch schneller und einfacher zugänglich sein sollen. Außerdem gibt es ein neues, angepasstes Kamera-Widget und neue Möglichkeiten zur Personalisierung der Benutzeroberfläche.Ebenso führt Samsung jetzt die Option ein, bestimmte Lockscreens für Modi und Routinen zu verwenden. Auf den ersten Blick klingt dies sehr nach den von Apple gebotenen Funktionen für angepasste Sperrbildschirme und Fokus-Modi, die in den aktuellen iOS-Versionen für das iPhone verfügbar sind.In den kommenden Tagen dürften deutlich mehr Informationen zu den von Samsung vorgenommenen Änderungen mit der One UI 6 Beta veröffentlicht werden, über die wir dann natürlich entsprechend berichten.