Samsung Galaxy Tab S9: Neues Tablet mit Snapdragon 8 Gen 2 in Sicht

Samsung könnte kurz vor der Markteinführung des Galaxy Tab S9 (Ultra) stehen, da immer mehr Details über die technischen Daten und Funktionen bekannt werden. Die neuesten und spannendsten sind der übertaktete Prozessor und die Akkukapazität des Android-Tablets

Mehr Leistung, Effizienz und Akkulaufzeit

Unter den Geräten, die mit einem Snapdragon 8 Gen 2 von Qualcomm laufen, ist das Samsung Galaxy S23 das Sahnehäubchen. Der speziell genannte "for Galaxy"-Prozessor ist gegenüber dem Standard-SoC (System on a Chip) leicht übertaktet und bietet, anstelle der typischen 3,2 GHz, übertaktete 3,36 GHz auf dem Prime-Core. Ein neuer Leak aus den Tiefen des Kurznachrichten-Dienstes Twitter deutet darauf hin, dass das Galaxy Tab S9 , das Tab S9 Plus und das Samsung Galaxy Tab S9 Ultra von der gleichen Ausstattung profitieren könnten.Die Information wurde von einem Tippgeber namens Tech_Reve geteilt, der ausdrücklich den Snapdragon 8+ Gen 2 erwähnt. Ein Nutzer hat jedoch später herausgefunden, dass es sich bei der Übersetzung um eine Verwechslung handeln könnte und der Leaker stattdessen den Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy gemeint haben könnte. Unabhängig davon ist der "for Galaxy" Prozessor deutlich plausibler, da die "Plus"-Version des Snapdragon 8 Gen 2 noch nicht einmal offiziell angekündigt worden ist.Weiterhin könnte der Akku des Galaxy Tab S9 Ultra, gegenüber dem Galaxy Tab S8 Ultra, unverändert bleiben. Dementsprechend wird angegeben, dass das Premium-Tablet über eine Akkukapazität von 10.880 mAh verfügt, die wahrscheinlich als 11.200 mAh vermarktet werden wird. In Kombination mit dem effizienteren Prozessor und der optimierten Software dürfte die tatsächliche Akkulaufzeit des Tablets erneut verbessert werden.Neben dem SoC und dem Akku wurde letzten Monat berichtet, dass Samsung daran arbeitet, das Galaxy-Tab-S9-Trio mit der Schutzklasse IP67 gegen das Eindringen von Staub und Wasser zu versehen. Damit sind die Tablets offiziell gegen Untertauchen und Spritzwasser geschützt, was bisher nur bei den robusten Galaxy Tab Active-Modellen möglich war.Das Galaxy Tab S9 wird voraussichtlich mit seinen beiden Serien-Kollegen im Sommer auf den Markt kommen, kurz bevor Samsung auch das Galaxy Z Fold 5 und das Galaxy Z Flip 5 ankündigt. Auch die aktualisierte Galaxy Watch 6 und die Galaxy Watch 6 Classic werden im August erwartet.