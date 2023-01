Update: Google Pixel Watch startet Unfallerkennung mit Einschränkung

Erste Besitzer der Pixel Watch melden, dass Google jetzt wie versprochen die Sturzerkennung startet. Damit erkennt die Smartwatch nun auch, wenn man verunfallt und ruft im Notfall per Anruf Hilfe hinzu - dabei gibt es aber Einschränkungen.

Unfallerkennung "Ab diesem Winter (Sommer in Australien) unterstützt Google Pixel Watch die Unfallerkennung. Wenn ein heftiger Sturz erkannt wird, macht Google Pixel Watch auf sich aufmerksam und fragt Sie, ob Sie den Rettungsdienst rufen möchten. Hinweis: In Australien und Deutschland wird der automatische Rufaufbau an die Rettungsdienste nicht unterstützt."

RendersByIan

Google hatte nach dem Start der Pixel Watch im Herbst 2022 bestätigt, dass der Konzern einige angekündigte Funktionen nach dem Marktstart via Funktions-Updates nachlegen wird. Ein solches erstes "Feature-Drop" gab es bereits im Dezember . Jetzt startet mit dem ersten Update des Jahres 2023 auch die angepriesene Sturz- und Unfallerkennung. Das meldet das Online-Magazin 9to5Google Bei der Markteinführung hatte Google erklärt, dass die Sturzerkennung der Pixel Watch "diesen Winter kommt", und nun erscheint das Update auf den ersten Geräten. Nutzer müssen die Erkennung einmalig aktivieren.Die Sturzerkennung ist für bis zu 32 g-Kräfte ausgelegt. Auf der Uhr wird sie unter Einstellungen > Sicherheit & Notfall > Sturzerkennung angezeigt. Es gibt auch eine entsprechende Einstellung in der Pixel Watch-App und eine einleitende Benachrichtigung. Sturzerkennung und internationale Notrufe sind nicht in allen Regionen verfügbar.Wichtig ist zudem, dass die Sturzerkennung noch nicht in jedem Fall eine richtige Unfallerkennung bietet. Sie erkennt möglicherweise nicht alle Stürze, schreibt Google in dem neuen Support-Dokument:Weitere Einzelheiten dazu hat der Konzern unter g.co/pixelwatch/personalsafety aufgeführt.