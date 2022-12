Google-Roadmap geleakt: Zukunft der Pixel-Smartphones bis 2025

Auch in den nächsten Jahren wird Google an seinen Pixel-Smartphones festhalten und sein Portfolio deutlich ausbauen. Eine durchgesickerte Roadmap soll zeigen, wie sich der Konzern bis 2025 aufstellen wird. Von der günstigen A-Serie über High-End bis hin zu faltbaren Modellen.

Wie die Kollegen von Android Authority unter Berufung auf anonyme, aber vertrauenswürdige Quellen berichten, stellt man sich bei Google bereits für die Jahre 2023, 2024 und 2025 auf. Allerdings sollen die Pixel-Pläne des Suchmaschinen-Konzerns alles andere als in Stein gemeißelt sein. Grundlegend dürfte Google an seinen jährlichen Neuvorstellungen festhalten, zumindest was die klassischen Modelle Pixel 8, Pixel 9 und Pixel 10 sowie mögliche Pro-Ableger betrifft.Im kommendensoll anlässlich der Google I/O bereits im Frühjahr das erwartete Pixel 7a (Lynx) und ein mögliches Pixel Fold (Felix) erscheinen. Googles erstes faltbares Android-Smartphone wird im Vorfeld mit einem Preispunkt von 1799 US-Dollar beziffert, einer Region, von der klassische Pixel-Phones bisher weit entfernt sind. Im darauffolgenden Herbst kann hingegen mit dem Launch des Pixel 8 und Pixel 8 Pro gerechnet werden, die abseits eines neuen Tensor-Chips im Vergleich zur aktuellen Pixel 7-Serie angeblich nur wenige Neuheiten aufweisen.Für dasplant Google mit der Einführung des Pixel 8a, allerdings soll die Veröffentlichung in Abhängigkeit des Pixel 7a-Erfolgs stehen. Denkbar wäre, dass der Konzern mit seinen Einsteiger- bzw. Mittelklasse-Smartphones in Zukunft von einem ein- auf einen zweijährigen Rhythmus wechselt. Offen bleiben auch die Pläne, wie mit weiteren faltbaren Modelle verfahren wird. Einzig und allein die Einführung des Pixel 9 in voraussichtlich drei verschiedenen Varianten gilt für 2024 als gesetzt.Abschließend sollen den Quellen zufolge mehrere Pläne für dasvorliegen. Basierend auf Googles Erfahrungen aus den nächsten zwei Jahren könnte man das Pixel Fold um ein Pixel Flip im Samsung-Stil ergänzen oder aber sogar insgesamt vier klassische, nicht faltbare Pixel 10-Smartphones in einer deutlich umfangreicheren Größenauswahl auf den Markt bringen. Ebenso dürfte die allgemeine Ausrichtung des Konkurrenten Apple eine Auswirkung auf Googles Entscheidungen haben.