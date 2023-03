Microsoft lädt zum nächsten Event: KI-Features für Office-Tools kommen

Microsoft bereitet sich auf eine weitere große KI-Ankündigung vor. Das hatte sich schon im Februar angedeutet , jetzt hat der Konzern es bestätigt. Microsoft-CEO Satya Nadella lädt in rund zehn Tagen zum "Future of Work with KI"-Event ein.

Office-KI-Präsentation dieses Mal live

Zusammenfassung Microsoft lädt zum Event "Future of Work with KI" am 16. März ein.

Satya Nadella und Jared Spataro präsentieren KI-Features für Office-Tools.

Ziel: KI ermöglicht neue Art des Arbeitens für jeden.

Erwartet werden Chatbot-Funktionen, die in Word & Excel schreiben.

Livestream: Microsoft demonstriert KI-Funktionen.

Besonders spannend: Wie gut die KI arbeitet.

Microsoft hat dafür einen passenden Rahmen gewählt: Auf der LinkedIn-Seite des Unternehmens ist zu lesen, dass am 16. März eine Online-Veranstaltung mit dem Titel " The Future of Work with AI " stattfinden wird. Da es sich um ein Event für die "Arbeitswelt" handelt, können interessierte LinkedIn-Mitglieder sich schon jetzt für den Livestream anmelden.In Februar hatte der Konzern bereits indirekt bestätigt, dass man schon in Kürze den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Office-Tools wie Word, Outlook & Co zeigen will. Man hatte die Vorstellung der neuen KI-Features von Bing nur vorgezogen, um das Event noch vor Google abhalten zu können. Jetzt im zweiten Teil am 16. März soll es daher nur um die KI im Arbeitseinsatz gehen.Microsoft-CEO Satya Nadella und Jared Spataro, Corporate Vice President des Unternehmens, werden bei der Veranstaltung, soweit derzeit bekannt ist, die KI und ihre Fähigkeiten live präsentieren.Das Unternehmen sagt, dass die Zuschauer der Veranstaltung erfahren werden, wie KI eine völlig neue Art des Arbeitens für jeden Menschen und jede Organisation ermöglicht. Der Untertitel des Events heißt daher auch "Die Zukunft der Arbeit: Mit KI die Produktivität neu erfinden". Vermutlich wird dann auch endlich gezeigt, wie Microsoft plant, generative KI-Funktionen in seine Office-Produktivitätsanwendungen zu integrieren. Erwartet werden entsprechende Demonstrationen von Funktionen wie ein Chatbot, der automatisch in Word schreibt oder in einer Excel-Anwendung mit Tabellenkalkulationen umgeht.Da diese Veranstaltung im Gegensatz zu Microsofts Enthüllung der Bing-Chat-Anwendung live übertragen wird, dürfte es besonders spannend sein, wie gut die KI arbeitet.