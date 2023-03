Windows 365: Microsoft gibt App für den Cloud-PC-Dienst für alle frei

Microsoft hat das erste und vermutlich einzige große Windows-11-Update des Jahres freigegeben, die auch als Moment 2 bekannte Aktualisierung ist seit gestern offiziell verfügbar. Dazu veröffentlicht Microsoft auch eine neue App zu Windows 365 - die steht aber nicht allen zur Verfügung.

Windows 365-App gemeinsam mit Moment 2 freigegeben

Microsoft stellt das neue Bing und vieles mehr für Windows 11 vor

Einfacherer Zugang

Das große Update für Windows 11 haben wir bereits gestern ausführlich vorgestellt, doch das ist nicht alles, was es für Microsoft-Produkte und -Anwender Neues gibt. Denn der Redmonder Konzern hat auch eine neue Windows-365-App freigegeben. Diese wird zwar schon seit einer Weile getestet, ist aber ab sofort allgemein bzw. für alle über den Microsoft Store verfügbar.Die Windows 365-App erlaubt es den Nutzern, einen schnellen Zugang zu ihrem Cloud-PC zu bekommen. Gemeint ist damit aber nicht ein herkömmlicher Cloud-Speicher, sondern eben ein virtualisierter Rechner, der über das Netz genutzt werden kann. Das bedeutet aber auch, dass man hierfür ein eigenes Abonnement benötigt, dieses kostet in der günstigsten Basis-Version 28,20 Euro (für kleinere Unternehmen) pro Nutzer und Monat - entsprechend mehr für bessere Performance und auch je nach Unternehmensgröße.Dazu hat Microsoft auch eine spezielle App freigegeben - für Windows 11 und Windows 10 - und beschreibt diese folgendermaßen: "Mit der Windows 365-App können Sie von Ihrem Desktop direkt zu Ihrem Cloud-PC wechseln, der Ihnen eine personalisierte Erfahrung bietet, die auf Ihre Einstellungen, Ihr Profil und Ihren Arbeitsstil zugeschnitten ist. Außerdem werden die Reibungsverluste für IT-Administratoren reduziert, die ihren Mitarbeitern eine einzige Anmeldung ermöglichen können." Windows 365 kann in einer Business- und einer Enterprise-Version gebucht und verwendet werden, erstere erlaubt bis zu 300 Nutzer, letztere unterstützt eine unbegrenzte Anzahl an Anwendern.