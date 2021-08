FAQ zu Windows 365: Microsoft beantwortet Fragen zum Cloud-Windows

Mitte Juli hat der Redmonder Konzern sein neues Cloud-Betriebssystem Windows 365 vorgestellt und das ist mittlerweile auch per Test zugänglich - und der Ansturm war auch gewaltig . Microsoft hat dazu nun auch eine FAQ veröffentlicht und die hat durchaus Interessantes zu bieten.

Nur für gewerbliche Nutzer

Windows 365: Hybrid Windows "für eine hybride Welt"

Alle Informationen zu den neuen Cloud-PCs

Windows 365 wurde erst vor kurzem vorgestellt und noch ist das ein komplett neues Produkt. Das bedeutet, dass so mancher immer noch nicht so recht weiß, was davon zu halten ist bzw. ob es auch tatsächlich für jeden ist. Einige derartige Frage beantwortet nun auch der Anbieter selbst, und zwar über häufig gestellte Fragen zu Windows 365 (via Dr. Windows ).Dabei betont das Redmonder Unternehmen gleich an mehreren Stellen, dass sich Windows 365 an Unternehmenskunden richtet und nicht für Privatpersonen gedacht ist. Denn zur Frage "Kann ich ein Windows 365-Abonnement für die private Nutzung erwerben?" heißt es eindeutig: "Windows 365 steht nur für die gewerbliche Nutzung zur Verfügung. Die Lösung wurde für Unternehmen entwickelt, von Selbstständigen bis hin zu Konzernen mit Tausenden von Mitarbeitern."Das geht zwar eindeutig aus Produktnamen wie Windows 365 Business und Windows 365 Enterprise hervor, es wird aber sicherlich den einen oder anderen Neugierigen geben, der das entweder ausprobieren oder auch zu Hause nutzen will. Allerdings verweist auch Martin "Dr. Windows" Geuß darauf, dass das wohl kaum streng gehandhabt bzw. kontrolliert wird - allerdings privat auch kaum Sinn ergibt.In der FAQ nennt Microsoft auch Details zur Datennutzung, denn bei Windows 365 kann man nicht unbegrenzt Daten hin- und herschieben, das hängt teilweise auch davon ab, wie der gebuchte Cloud-PC ausgestattet ist.Eine weitere interessante Information in Bezug auf die Kosten betrifft einen Rabatt in Höhe von 16 Prozent, diesen bekommt man bei Vorhandensein einer Windows 10 Pro-Lizenz . Microsoft: "Der Windows Hybrid-Vorteil ist ein Lizenzierungsangebot, über das Sie Windows 365 Business zu einem ermäßigten Preis erwerben können. Mit dem Windows Hybrid-Vorteil erhalten Sie 16 Prozent Rabatt auf Ihr Windows 365 Business-Abonnement, wenn Sie Windows 10 Pro bereits auf einem Gerät einsetzen."