Windows 365: Billigere Version für Privatnutzer in den Startlöchern

Privatnutzer bleiben bei Microsofts Windows 365 zukünftig nicht außen vor. Das Unternehmen wird hier entsprechende Pakete schnüren, die sogar billiger angeboten werden sollen als die bisher vermarkteten Business-Varianten.

Mehrere Pakete

Zusammenfassung Microsoft plant Windows 365 Pakete für Privatnutzer, die günstiger als Business-Varianten sein sollen.

Windows 365 ist die Cloud-Version eines klassischen Windows-PCs.

Die Benutzeroberfläche wird auf lokales Gerät gestreamt, sodass die Umgebung überall verfügbar ist.

Es wird mehrere Versionen geben, inkl. Einzel- und Familienlizenzen.

Preis für Privatnutzer-Varianten noch nicht bekannt.

Start der Versionen für Herbst geplant.

Familienlizenzen werden günstiger sein als Einzellizenzen.

Bei Windows 365 handelt es sich um die Cloud-Version eines klassischen Windows-PCs. Das Betriebssystem läuft hier in einer eigenen Cloud-Instanz und es wird lediglich die Benutzeroberfläche auf ein lokales Gerät gestreamt. Dadurch steht die individuelle Windows-Umgebung mit allen Einstellungen, Daten und Anwendungen überall zur Verfügung, ohne dass man stets den eigenen Rechner dabei haben muss.Dass Microsoft eine Variante für Privatnutzer plant, ging bereits aus Gerichtsunterlagen hervor, die im Zuge einer Abhörung in einem Rechtsstreit mit der US-Handelsbehörde FTC öffentlich wurden. Das US-Magazin WindowsLatest will nun von nicht näher benannten Quellen weitere Details erfahren haben. So unter anderem, dass der Preis günstiger ausfallen wird als bei den bisher bereitgestellten Business-Varianten.Alles andere wäre allerdings auch verwunderlich. Denn Privatnutzer dürften ihre Cloud-Windows-Instanz in deutlich geringerem Umfang nutzen, als es bei den Business-Anwendern der Fall ist, die teils den gesamten Arbeitstag über mit ihr arbeiten. Wie viel Windows 365 in der Privatnutzer-Version allerdings genau kosten wird, steht noch nicht fest. Das wird dann wohl erst zum für den Herbst angesetzten Start im Detail festgelegt.Dem Vernehmen nach wird es dabei allerdings auch darauf hinauslaufen, dass von Microsoft mehrere Versionen angeboten werden. So soll es eine Lizenz für einzelne Privatnutzer geben, aber auch eine für Familien. Letztere böte dann gemessen an Einzellizenzen günstigere Preise und jedes Familienmitglied hätte Zugang zu einer komplett eigenen Instanz.