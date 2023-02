Xiaomi 13 (Pro): Verfügbarkeit & Preise für Deutschland angekündigt

Im Zuge des MWC 2023 kündigt der chinesische Hersteller die Verfügbarkeit und Preise seiner neuen Xiaomi 13-Serie für Deutschland an. Die Android-Smartphones mit Leica-Kameratechnik starten hierzulande ab dem 8. März. Auch das günstige Xiaomi 13 Lite wird erhältlich sein.

Xiaomi 13 Pro: Hersteller verspricht "meisterhafte Fotografie"

Xiaomi 13: Abstriche bei Kameras und Arbeitsspeicher

Preise und Verfügbarkeit in Deutschland

Zusammenfassung Xiaomi 13-Serie wird ab 8.3.2023 in Deutschland verfügbar sein.

Xiaomi 13 Pro & Xiaomi 13 mit polierten Seitenrändern, Glas & Metall.

Xiaomi 13 Pro: 6,73" AMOLED, Snapdragon 8 Gen 2, 12/256 GB Speicher.

Xiaomi 13: 6,36" OLED, Snapdragon 8 Gen 2, 8 GB RAM, Kamera IMX800.

Xiaomi 13 Lite: Snapdragon 7 Gen 1, Kamera ohne Leica-Optimierung.

Preise: Xiaomi 13 Pro 1300€, Xiaomi 13 1000€, Xiaomi 13 Lite 500€.

Xiaomi 13-Serie mit Android 13 & MIUI 14, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3.

Direkt aus Barcelona

Nachdem das Xiaomi 13 (Pro) bereits im letzten Jahr für den chinesischen Heimatmarkt angekündigt wurde, folgt nun die Ankündigung des internationalen Release der High-End- und Mittelklasse-Smartphones. Optisch ist das Xiaomi 13 mit seinen polierten, flachen Seitenrändern an die aktuellen iPhones angelehnt, das Xiaomi 13 Pro versprüht mit seinem leicht gekrümmten Display hingegen einen gewissen Samsung-Charme. Glas und Metall kommt in beiden Smartphones zum Einsatz.Technisch setzt das Flaggschiff Xiaomi 13 Pro auf ein 6,73 Zoll großes AMOLED-Display mit einer WQHD+-Auflösung von 3200 x 1440 Pixeln (20:9-Format) und einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Mit einer maximalen Helligkeit von bis zu 1900 Nits werden zudem Dolby Vision, HDR10+ und Co. unterstützt. Für den Antrieb ist der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 nebst 12 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher verantwortlich. Hinzu kommt ein interner Flash-Speicher mit einer Kapazität von 256 GB.Die vom Kamera-Spezialist Leica mitgestalteten Linsen und Sensoren zeigen sich in Form eines ein Zoll großen IMX989-Sensors mit 50 Megapixel Weitwinkel, 50 Megapixel Telefoto und 50 Megapixeln für Ultra-Weitwinkelaufnahmen. Zu den weiteren Eckdaten gehören ein 4820-mAh-Akku mit 120-Watt-Schnellladung, zwei Dolby Atmos-Lautsprecher, Dual-SIM-Support, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 und 5G Google Android 13 und die MIUI 14-Oberfläche werden ab Werk vorinstalliert sein.Mit seinem 6,36-Zoll-Display ist das Xiaomi 13 etwas kleiner und mit 2400 x 1080 Pixeln niedriger auflösend als die Pro-Version. Features wie 120 Hz, Dolby Vision, HDR und OLED-Technik werden aber auch hier geboten. Gleiches gilt für den Snapdragon 8 Gen 2-Chip, dem hier allerdings nur 8 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung gestellt werden.Abstriche müssen weiterhin bei der Kamera in Kauf genommen werden. Das Xiaomi 13 setzt auf einen IMX800-Sensor und von Leica optimierte Linsen für Weitwinkel (54/50 MP), Telefoto (10 MP) und Ultra-Weitwinkel (12 MP). Zudem ist der Akku mit 4500 mAh bemessen und die Schnellladung auf 67 Watt begrenzt.Der Verkauf der Xiaomi 13-Serie startet hierzulande ab dem 8. März 2023. Die unverbindliche Preisempfehlung für das Xiaomi 13 Pro wird bei 1299,90 Euro liegen, für das Xiaomi 13 sollen 999,90 Euro fällig werden. Das Xiaomi 13 Lite als "Nicht-Leica-Modell" mit Snapdragon 7 Gen 1-Chip soll für 499,90 Euro über die Ladentheke gehen.