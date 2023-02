Xiaomi stellt MIUI 14 vor: Wann könnt Ihr auf Android 13 upgraden?

Nach einer Reihe von Teasern für die weltweite Veröffentlichung von MIUI 14 hat Xiaomi nun ein offizielles Veröffentlichungsevent bekannt gegeben. In diesem Artikel verraten wir, wann das nächste große Software-Update von Xiaomi auf Basis von Android 13 ansteht.

Xiaomi hat die hauseigene Benutzeroberfläche MIUI 14 Ende Januar zunächst für ausgewählte Xiaomi-Geräte ausgerollt, während es für den Rest der unterstützten Modelle bisher keine detaillierten Auskünfte gab. Zum Glück nennt das Unternehmen jetzt offiziell ein Datum, wann Ihr MIUI 14 für die meisten Xiaomi-Geräte installieren könnt.Laut dem offiziellen Twitter-Account von Xiaomi will das Unternehmen die vollständige Version bereits am Sonntag, den 26. Februar 2023 im Rahmen eines Online-Events, das um 17:00 Uhr (MEZ) beginnt, vorstellen. Wie erwartet, möchte Xiaomi an diesem Tag auch die globalen Varianten der Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro-Serie präsentieren. Außerdem verspricht Xiaomi den Teilnehmern der Veranstaltung ein paar schicke Preise.Interessant ist, wie Xiaomi weiterhin die Leistungsoptimierung von MIUI 14 anpreist. Es bezeichnet die Software sogar als "leichter und flüssiger", obwohl es abzuwarten bleibt, wie effektiv sie wirklich ist, sobald das Update auf weiteren Smartphones ankommt.Neben den versprochenen Verbesserungen unter der Haube erhält MIUI 14 auch eine überarbeitete Oberfläche mit der Einführung von Super-Icons und einer aufgefrischten Benachrichtigungs- und Uhren-Oberfläche. Es gibt Änderungen in der Galerie, in der ein KI-basierter Algorithmus Verwendung findet, um automatisch Texte in Bildern zu erkennen. Gleichzeitig verbessert Xiaomi die Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen, indem es Betrugs- und Malware-Scanner für Anrufe und SMS einbaut.Der Hersteller unterstützt eine lange Liste von Xiaomi, Redmi- und Poco-Geräten mit diesem Android-13-Update . Zum Glück hat unser Kollege Rubens einen praktischen Leitfaden erstellt , mit dem Ihr überprüfen könnt, ob Euer Smartphone MIUI 14 bekommen wird.Welches Xiaomi, Redmi oder Poco besitzt Ihr? Habt Ihr schon überprüft, ob Ihr das Update auch erhalten werdet? Lasst es uns doch im Kommentarbereich wissen.