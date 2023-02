Dynamic Island: Xiaomi 13 Lite adaptiert Apples "Design-Unfall"

Xiaomi will offenbar bald damit beginnen, seine eigene Adaption des " Apple Dynamic Island " auch in Europa anzubieten. Mit dem Xiaomi 13 Lite kommt ein Smartphone mit Android-Betriebssystem auf den Markt, bei dem man die Animationen um einen pillenförmigen Ausschnitt rund um die Frontkameras von Apple kopiert.

Solide Mittelklasse

Zusammenfassung Xiaomi 13 Lite: Smartphone mit pillenförmigem Ausschnitt für Frontkamera.

6,55-Zoll-AMOLED-Display, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 50 MP Kamerasensor.

Xiaomi kopiert Apples Dynamic Island: Benachrichtigungen und Widgets.

Kamera-Konfiguration: 32-MP-Frontkamera, 20 MP Ultraweitwinkel, 2 MP Makro.

4500mAh Akku, 67 Watt Schnellladen via USB-Typ-C.

Apple

Laut dem Twitter-User Sudhandshu Ambhore hat jemand ein erstes kurzes "Unboxing"-Video des Xiaomi 13 Lite online gestellt, in dem das Smartphone mit dem pillenförmigen Ausschnitt für die Frontkamera im Display ausgepackt wird. Das Video zeigt die Box des Smartphones und bestätigt damit den Namen, wobei das Smartphone offensichtlich ein Rebranding des Xiaomi Civi2 ist, das in China schon seit einigen Monaten verkauft wird.Das Civi2 bzw. Xiaomi 13 Lite ist das erste Android-Smartphone, bei dem dessen Hersteller Apples Dynamic Island kopiert. Gemeint ist damit, dass Benachrichtigungen und bestimmte kleine Widgets im oberen Bereich des Displays rund um den Kameraausschnitt angezeigt werden, wobei der Ausschnitt integriert und somit während der Nutzung gewissermaßen "versteckt" wird.Das Xiaomi 13 Lite bietet ein 6,55 Zoll großes AMOLED-Display mit 10-bit Farbtiefe, Full-HD+-Auflösung, einer maximalen Helligkeit von bis zu 1000 Candela und Unterstützung für Dolby Vision. Unter der Haube steckt der Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 , der mit seinen acht Rechenkernen maximale Taktraten von bis zu 2,4 Gigahertz erreicht.Auf der Rückseite sitzt ein Sony IMX766 Kamerasensor mit 50 Megapixeln für die Hauptkamera, dem Xiaomi eine Ultraweitwinkelkamera mit 20 Megapixeln zur Seite stellt. Hinzu kommt auch noch ein sinnfreier 2-Megapixel-Sensor für Makroaufnahmen. Die "Kamerapille" auf der Front beherbergt gleich zwei 32-Megapixel-Kamerasensoren, von denen einer ein extrem breites Sichtfeld bietet. Das Gesamtpaket wird von einem 4500mAh Akku mit Energie versorgt und kann per USB Type-C mit bis zu 67 Watt schnell geladen werden.