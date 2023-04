Xiaomi 13 Ultra startet noch im April: Leica-Smartphone kommt weltweit

Xiaomi hat die Gerüchte rund um die angeblich bevorstehende Einführung eines neuen Ultra-Modells seiner aktuellen 13er-Serie bestätigt. Noch im April will man zusammen mit dem deutschen Kamerahersteller Leica das Xiaomi 13 Ultra präsentieren - das dann auch weltweit startet.

High-End Leica Summicron-Optik für alle Sensoren

Xiaomi / Leica

Wie Xiaomi heute über seine Social-Media-Kanäle verlauten ließ, plant man noch in diesem Monat die Vorstellung des Xiaomi 13 Ultra. Dabei soll es sich um eine absolute High-End-Variante der Smartphones der Xiaomi 13-Serie handeln, die noch oberhalb des Xiaomi 13 Pro angesiedelt sein soll und damit noch teurer wird.Xiaomi erklärte, dass das Ultra-Modell im April "debüttiert" und dann "in globalen Märkten innerhalb der kommenden Monate verfügbar" sein soll. Zuletzt hatte man immer einen relativ großen Abstand zwischen dem China-Launch seiner jeweils aktuellen Topmodelle und der weltweiten Einführung gelassen. Zwar deutet Xiaomi an, dass sich dies im Fall des Xiaomi 13 Ultra ändern könnte, sicher ist dies aber wohl nicht.Dass die Ankündigung heute kommt, überrascht unterdessen nicht, handelt es sich doch um den 13. Jahrestag der Gründung von Xiaomi. Das Xiaomi 13 Ultra soll eine neue Leica Summicron-Optik bekommen, die alle bisherigen Produkte in den Schatten stellt. Außerdem will man über alle Kamerasensoren hinweg eine konstistent sehr hohe Bildqualität und hervoragende Linsen bieten.Bisher bieten die meisten High-End-Smartphones zwar bei der Hauptkamera eine herausragende Qualität, schaltet man jedoch auf die Ultraweitwinkel- oder Zoom-Kameras um, lässt die Qualität meist erheblich nach. Beim neuen Xiaomi-Flaggschiff soll sich dies mit Hilfe von Leica ändern, so dass die Bildqualität über die gesamte Brennweitenspanne extrem hoch sein soll.Laut Gerüchten wird das Xiaomi 13 Ultra mit einem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Octacore-SoC ausgerüstet sein und soll ein extrem großflächiges Kameramodul auf der Rückseite tragen. Angeblich verwendet man wieder den 1-Zoll-Sensor Sony IMX 989, der mit leistungsstarken Ultraweitwinkel- und Zoom-Kameras kombiniert werden dürfte.