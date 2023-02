Redmi A2: Das ist das neue 97-Euro-Smartphone von Xiaomi

Der chinesische Hersteller Xiaomi beglückt uns in Kürze wieder mit einem neuen Low-End-Smartphone aus seiner Redmi-Serie. Für preisbewusste Kunden bringt man das Xiaomi Redmi A2 auf den Markt, zu dem uns jetzt schon vorab alle Details und diverse offizielle Bilder vorliegen.

Low-End-Hardware mit Low-End-Performance, immerhin zum Sparpreis

Zusammenfassung Xiaomi bringt in Kürze das Redmi A2 auf den Markt

Redmi A2: erstes Smartphone mit MediaTek Helio G36

Redmi A2: kein 5G, nur 2,4 GHz WLAN, Bluetooth 5.0, 5 MP Kamera

Preis: 97 Euro, Farben: Schwarz, Blau, Grün

Xiaomi bietet mit der Redmi A-Serie seit dem letzten Jahr besonders günstige Einsteiger-Smartphones an, wobei man den Anfang mit dem Redmi A1 machte. Der Nachfolger Redmi A2 kommt in den nächsten Wochen auch in Deutschland auf den Markt, wobei er in die gleiche Kerbe am unteren Ende der Preisskala schlägt. Das Basismodell wird wohl nur knapp 97 Euro kosten.Für knapp 100 Euro kann der Kunde natürlich keine überragende Hardware erwarten, bekommt aber alles, was ein modernes Smartphone ausmacht - wenn man von Unterstützung für 5G-Mobilfunk absieht, denn den hat das Redmi A2 nicht. Eine Neuerung bietet das A2 aber schon: es ist das erste Smartphone mit dem neuen MediaTek Helio G36-SoC.Sonderlich viel Performance darf man aber nicht erwarten, denn der G36 ist eigentlich eine umbenannte und 100 Megahertz langsamere Variante des bereits 2018 erschienenen Helio G37. Es handelt sich um einen einfachen Octacore-Chip mit acht ARM Cortex-A53-Kernen, der nur maximal 2,2 Gigahertz erreicht.Er wird im Redmi A2 mit mageren zwei Gigabyte RAM und 32 GB internem Flash-Speicher kombiniert, wobei letzterer immerhin per MicroSD-Kartenslot um bis zu 512 GB erweitert werden kann. Der eigentlich veraltete Chip hat einen weiteren Nachteil: es wird nur 2,4-GHz-WLAN unterstützt. Hinzu kommen Bluetooth 5.0 und immerhin zwei SIM-Slots. NFC oder Ähnliches sucht man hier vergeblich.Das Display des Xiaomi Redmi A2 ist ein IPS-LCD mit 6,52 Zoll Diagonale und einer Auflösung von 1600 x 720 Pixeln, bei dem man aufgrund der geringen Pixeldichte durchaus einzelne Bildpunkte ausmachen dürfte. Einen Fingerabdruckleser hat Xiaomi anscheinend weggespart, denn im Datenblatt taucht er nicht auf. Denkbar wäre, dass er dem ebenfalls geplanten A2+ vorbehalten bleibt, das mit etwas mehr Speicher daherkommen dürfte.Xiaomi verpasst dem A2 außerdem eine 8-Megapixel-Hauptkamera, die 1080p-Videos liefern kann. Der Hersteller spricht zwar von einer AI Dual-Kamera, nennt aber nicht einmal die Auflösung des zweiten Sensors auf der Rückseite. Vermutlich handelt es sich, wie so oft, um einen weitgehend sinnfreien 2-MP-Sensor für Tiefeneffekte oder Makroaufnahmen. Die Frontkamera bietet fünf Megapixel und soll ebenfalls in 1080p filmen können.Nicht nur die hier verwendete Plattform stammt gefühlt von 2018, nein, auch der Ladeanschluss. Das Xiaomi Redmi A2 ist nämlich mit einem Micro-USB-Port ausgerüstet, über den der 5000mAh-Akku mit höchstens 10 Watt geladen werden kann. Begrüßenswert ist hingegen, dass Xiaomi einen Kopfhöreranschluss verbaut.Das Xiaomi Redmi A2 läuft mit Android Go auf Basis von Android 13 und kommt laut dem deutschen Händler Expert in den nächsten Wochen zum Preis von 96,99 Euro in Deutschland auf den Markt. Der Kunde hat dann die Wahl zwischen den Farben Schwarz, Blau und Grün.