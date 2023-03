Xiaomi-Woche bei Saturn: Smartphones & Co. jetzt stark reduziert

Saturn startet ab sofort mit der großen Xiaomi-Week. Von Mi bis Redmi habt ihr für sieben Tage die Möglichkeit, Smartphones, Tablets, Fitness-Tracker und Smartwatches des beliebten Herstellers zum Schnäppchen-Preis zu bekommen. Wir zeigen euch die besten Angebote.

Xiaomi-Week bei Saturn Smartphones & Co. stark reduziert!

Zum Angebot

Saturn Angebote: Xiaomi-Smartphones für jeden Geldbeutel

Saturn Angebote: Günstige Xiaomi Fitness-Tracker und Smartwatches

Saturn Angebote: Xiaomi Tablets, Smart-TVs, Kopfhörer, & Co.

Die neue Rabattaktion im Online-Shop von Saturn wird bis einschließlich 16. März 2023 veranstaltet und dreht sich ausschließlich um die günstigen Angebote des Herstellers Xiaomi. In dieser kurzen Zeit erreicht der Elektronikhändler viele Bestpreise auf Schnäppchen, die wir euch wärmstens empfehlen können. Es lohnt sich schnell zu sein!Xiaomi ist bekannt für Android-Smartphones mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei Saturn sind uns unter anderem zwei günstige Bundles aufgefallen. So erhält man beim Kauf des Xiaomi Redmi 12C für nur 170 Euro das Redmi Smart Band 2 kostenlos dazu. Das neue High-End-Smartphone Xiaomi 13 kommt für 999 Euro hingegen mit dem Mi Band 7 Pro im Gepäck. Direkt in der Mitte platzieren sich Modelle wie das Redmi Note 11 Pro für nur noch 269 Euro oder aber das beliebte Xiaomi 12T für 419 Euro.Nicht nur Smartphones, auch Wearables des chinesischen Herstellers stehen bei uns hoch im Kurs. Dabei sinken bei Saturn ab sofort die Preise für viele Smartwatches und Fitness-Tracker . Darunter die Xiaomi Watch S1 Active GL, die aktuell für 89 Euro verkauft wird. Außerdem erhält man das Xiaomi Smart Band 7 Pro GL in verschiedenen Farben jetzt für nur noch 69 Euro. Im Saturn-Prospekt zeigen sich parallel dazu weitere alte Bekannte, wie die Mi Watch und natürlich passendes Zubehör.Zu guter Letzt hat Xiaomi neben Smartphones und Wearables noch einiges mehr zu bieten und streckt seine Fühler in viele weitere Kategorien aus. Wer auf der Suche nach neuen Wireless-Kopfhörern ist, sollte sich die Redmi Buds 4 Pro genauer ansehen, die für nur 66 Euro verkauft werden. Der Xiaomi TV A2 mit 43-Zoll-Diagonale sinkt zudem auf nur noch 349 Euro und das Android-Tablet Redmi Pad mit 10,6 Zoll und 128 GB Speicher geht für günstige 239 Euro über die Ladentheke. Ebenfalls reduziert: Akkusauger, E-Scooter & Co.