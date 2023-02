Media Markt startet Verkauf: Samsung Galaxy S23 ist jetzt lieferbar

Bei Media Markt fällt der offizielle Startschuss zum Verkauf der neuen Samsung Galaxy S23-Familie. Die High-End-Smartphones werden ab sofort ausgeliefert und profitieren auch weiterhin von einer großzügigen Prämie. Wir erklären, wie ihr auch jetzt noch sparen könnt.

Bis zu 120 Euro Extra-Cashback für euer altes Handy

Wer sich bei Media Markt jetzt für ein Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus oder Galaxy S23 Ultra entscheidet, dem bietet man online und in den Filialen einen tollen Trade-In-Bonus. Gebt euer altes Smartphone beim Kauf einfach in Zahlung und erhaltet neben dem Zeitwert eures Altgeräts eine zusätzliche Prämie in Höhe von 120 Euro. Somit spart ihr bares Geld, vermeidet Elektroschrott oder den stressigen Verkauf in den Kleinanzeigen.Die Südkoreaner setzen in diesem Jahr unter dem Motto "Mach die Bilder deines Lebens" auf ein umfangreiches Kamera-Upgrade für seine Smartphones. Das neue Flaggschiff-Modell, das Samsung Galaxy S23 Ultra , ist besonders beeindruckend, da es auf der Rückseite mit vier Kameras ausgestattet ist, die Fotos in höchster Qualität mit einer Auflösung von bis zu 200 Megapixeln aufnehmen können.Auch die kompakteren Modelle, das Galaxy S23 und Galaxy S23 Plus , bieten mit bis zu 50 Megapixeln beeindruckende Möglichkeiten für Fotoaufnahmen. Die großen Pixelsensoren erlauben großartige Aufnahmen bei Nacht, gestochen scharfe Selfies mit hochauflösender Frontkamera und dank 3x/10x Zoom sowie Ultraweitwinkel-Kamera bieten sie beste Optionen für Nahaufnahmen und Gruppenfotos.Doch nicht nur die Kameras machen die Samsungs Smartphones 2023 zu echten Flaggschiffen. Die Top-Modelle sind auch mit dem leistungsstarken Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 "For Galaxy" Prozessor, bis zu 12 GB Arbeitsspeicher und mindestens 128 GB Flash Speicher ausgestattet und gehören damit zu den leistungsfähigsten Android-13-Geräten, insbesondere beim Gaming.Zusätzlich bieten die Smartphones hochauflösende und extrem helle OLED-Displays mit 120 Hz Bildwiederholrate, bis zu 6,8 Zoll und mit HDR10+. Auch der Fingerabdrucksensor im Display, 5G und schnelles kabelloses Laden des Akku mit einer Kapazität von bis zu 5000 mAh sind selbstverständlich mit dabei. Und die Akkulaufzeit? Laut ersten Praxistests bis zu 24 Stunden bei der Videowiedergabe.Abschließend wird alles in wasserdichten, hochwertigen Gehäusen aus Glas und Aluminium verpackt mit markanten Farben wie Phantom Black, Cream oder Lavender. Ein starkes Upgrade, selbst wenn man bereits im Besitz eines Samsung Galaxy S22 Ultra ist, dem ebenso beliebten Vorgänger.