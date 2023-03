Samsung Galaxy A34 & A54: Mittelklasse-Smartphones vorab auf Bildern

Samsung bringt gegen Ende März seine neuen Stückzahlen-Bringer in Form des Samsung Galaxy A34 und Samsung Galaxy A54 auf den Markt. Wir haben jetzt hochauflösende Marketing-Bilder der neuen Smartphone-Modelle der Galaxy-A-Serie vorliegen.

Neues Design, neue CPUs, neue Kameras

Zusammenfassung Samsung Galaxy A34 & A54: Neue Smartphone-Modelle Ende März

Hochauflösende Marketing-Bilder bestätigen flaches Design

A54: 6,4" SuperAMOLED-Panel, 32MP-Frontkamera, 50MP-Hauptkamera

A34: 6,6" SuperAMOLED-Panel, 13MP-Frontkamera, 48MP-Hauptkamera

Exynos 1380 & MediaTek MT6877V, 5G-Modem, 8/6 GB RAM, 128/256 GB

5000 mAh Akku, 25-Watt-Schnellladen, IP67-zertifiziert

Samsung

Nachdem vor einigen Wochen bereits die Spezifikationen der neuen Galaxy-A-Modelle für die Mittelklasse an die Öffentlichkeit gelangt waren, gab es kurze Zeit später einige Bilder, die allerdings nicht von sonderlich hoher Qualität waren. Diese Lücke können wir mit den Marketing-Bildern des Herstellers für alle jeweils vier Farbvarianten des Galaxy A34 und Galaxy A54 jetzt füllen.Die Bilder bestätigen erneut, dass Samsung die Design-Sprache über sein Smartphone-Portfolio hinweg angleicht und weiter vereinfacht, denn auch das Galaxy A34 und Galaxy A54 sind vollkommen flach gehalten - sowohl vorn als auch hinten. Einzig die jeweils drei Kameras ragen einzeln leicht aus den Kunststoffgehäusen heraus. Gleichzeitig werden die Ränder um die Displays auf der Front leider ein wenig breiter als zuvor.Technisch gibt es jeweils ein leichtes Update: Das Galaxy A54 hat ein 6,4 Zoll großes SuperAMOLED-Panel mit 120 Hertz maximaler Bildwiederholrate und 2340 x 1080 Pixeln Auflösung, in das unterhalb des oberen Rands ein kleines Loch für die 32-Megapixel-Frontkamera integriert ist. Die Hauptkamera auf der Rückseite bietet 50 Megapixel und wird von einer 12- und einer 5-Megapixel-Kamera für Ultraweitwinkelaufnahmen und Tiefeneffekte ergänzt.Unter der Haube steckt der erst kürzlich vorgestellte Samsung Exynos 1380 Octacore-SoC, der mit einem integrierten 5G-Modem daherkommt und bis zu 2,4 Gigahertz Taktrate erreicht. Der Chip wird in Westeuropa mit acht Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 oder 256 GB internem Flash-Speicher kombiniert. Der Akku des Galaxy A54 ist 5000 mAh groß und sollte den Nutzer somit zuverlässig durch den Tag bringen können.Das Galaxy A34 hat ein 6,6 Zoll großes SuperAMOLED-Panel mit Tropfen-Notch für die 13-Megapixel-Frontkamera, das ebenfalls 120 Hertz maximale Bildwiederholrate erreicht und die gleiche Auflösung bietet wie beim A54. Die Hauptkamera nutzt hier einen 48-Megapixel-Sensor, während eine 8-Megapixel-Kamera für Ultraweitwinkelaufnahmen und eine 5-MP-Cam für Tiefeneffekte ebenfalls integriert sind.Im Innern werkelt beim Galaxy A34 der MediaTek MT6877V Octacore-SoC mit maximal 2,2 Gigahertz, dem Samsung sechs Gigabyte RAM und 128 oder 256 GB internen Flash-Speicher spendiert. Beide Modelle besitzen übrigens einen MicroSD-Kartenslot und zwei SIM-Slots. Auch das A34 unterstützt 5G-Mobilfunk und verfügt, wie das A54, über Support für 25-Watt-Schnellladen, einen 5000 mAh-Akku und Unterstützung für NFC und Bluetooth 5.2. Beide Geräte sind nach IP67 als wasser- und staubdicht zertifiziert.Die Präsentation des Galaxy A34 und Galaxy A54 wird wohl gegen Ende März auf einem weiteren Samsung Unpacked-Event erfolgen, wobei sich die Kunden auf steigende Preise einstellen müssen, wie sie auch schon bei den Top-Modellen der Galaxy S23-Serie verlangt werden.