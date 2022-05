Snapdragon 8+ Gen 1: Antrieb der nächsten Top-Smartphones enthüllt

Wer sich in der zweiten Jahreshälfte ein Top-Smartphone zulegt, hat eine gute Chance, dass darin ein Snapdragon 8+ Gen 1 seine Arbeit tut. Qualcomm hat seine neuen Spitzenchips heute zusammen mit dem Snapdragon 7 Gen 1 angekündigt, der eine Stufe darunter angesiedelt wird.

Was schnurrt denn da in meinem Smartphone? Ab dem dritten Quartal 2022 wird diese Frage bei vielen Android-Geräten der Spitzenklasse von Qualcomm mit dem neuen, besten Chip beantwortet. Nach dem Snapdragon 8 Gen 1 wurde jetzt das Modell Snapdragon 8+ Gen 1 vorgestellt. Der Plus-Zusatz deutet schon an, dass die Entwickler hier kein radikal neues Design vorlegen, sondern die Technik für mehr Leistung und Effizienz so weit es geht aufbohren.Eine der Stellschrauben, die angezogen wird: Eine verbesserte Adreno GPU bietet bis zu 10 % höhere Geschwindigkeiten und 30 % weniger Stromverbrauch, damit sollen Nutzer beispielsweise in Gaming-Anwendungen im Vergleich mit dem Vorgänger bis zu 60 Minuten mehr Spielzeit genießen können. Die verbesserten Kryo-CPU-Kerne ermöglichen demnach bis zu 10 % schnellere Verarbeitung und bis zu 30 % verbesserte Energieeffizienz Dazu kommt die Qualcomm AI Engine der 7. Generation, für die das Unternehmen eine Steigerung von "20 Prozent pro Watt" angibt, was für eine deutliche Effizienzsteigerung beispielsweise bei der Berechnung von aufwendigen Foto-Effekten sorgt. Gerade im Bereich der Kameras erreicht Snapdragon 8+ absolute Spitzenwerte: 8K HDR Video-Aufnahme im HDR10+ Format sind möglich.Zwar hatte Qualcomm beim Mobile World Congress 2022 das neue Snapdragon X70-Modem vorgestellt, das schafft es aber nicht in den neuen Chip. Hier verbindet immer noch das Snapdragon X65, allerdings etwas energieeffizienter.Der neue Snapdragon 7 Gen 1 bringt dann viele der Leistungsmerkmale in eine kleinere Preisklasse - und richtet sich im Speziellen an Gamer. Hinweis darauf bietet unter anderem die Integration der Adreno Frame Motion Engine, die bei gleichem Energiehunger Bildraten bei hochskalierten Inhalten verdoppeln kann. Bei der Bildverarbeitung sorgt Qualcomm Spectra für die Möglichkeit, gleichzeitig mit drei Kameras zu fotografieren oder Fotos mit 200 MP aufzunehmen. Genaue Leistungsdaten müssen dann erste Tests liefern.