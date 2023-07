Samsung Galaxy S23 Fan Edition: Benchmark bestätigt offenbar alte CPU

Für die Fans der Fan-Editionen von Samsung gibt es wohl keine guten Nachrichten, was die entsprechende Variante des Galaxy S23 angeht. Das Samsung Galaxy S23 FE kommt laut einem jetzt veröffentlichten Benchmark-Resultat wohl tatsächlich mit einem veralteten Exynos-SoC.

Tradition von gutem High-End-Chip in der Fan-Edition beendet

Zusammenfassung Samsung Galaxy S23 FE: Veralteter Exynos 2200-Chip wird verbaut

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Octacore-Chip in "normalen" Modellen

Gründe für Exynos 2200 unklar: Abbau von Lagerbeständen?

S23 FE nicht wirklich eine "Fan Edition"

Samsung bricht mit "Tradition" der letzten "Fan Edition"-Modelle

S20 FE und S21 FE kamen mit aktuellem High-End-Chip von Qualcomm

Durchsucht man aktuell die Datenbank des bekannten Benchmark-Tools Geekbench nach der Modellnummer der europäischen Ausgabe des Galaxy S23 FE, die SM-S711B lautet, stößt man tatsächlich bereits auf erste Ergebnisse . Diese verraten nicht nur etwas über die Leistung des im weiteren Jahresverlauf erwarteten Galaxy S23 "Fan Edition", sondern auch, welcher Chip hier verwendet wird.Laut Geekbench bewahrheiten sich die vorherigen Gerüchte rund um das Galaxy S23 FE: es wird der Samsung Exynos 2200 verbaut. Samsung setzt also auf den hauseigenen Oberklasse-Prozessor, der bereits im Galaxy S22 und dessen teureren Schwestermodellen verwendet wurde. Der Chip ist somit bereits über ein Jahr alt und gilt heute als nicht mehr zeitgemäß.Samsung bricht damit eine "Tradition", die man mit dem Galaxy S20 FE als erstem "Fan Edition"-Modell der Galaxy S-Serie begonnen hatte. Besaßen die beiden Vorgängermodelle Galaxy S20 FE und S21 FE noch jeweils einen aktuellen High-End-Chip aus dem Sortiment von Qualcomm , während die europäischen Ausgaben der Galaxy S20- und S21-Serien jeweils Exynos-Chips von Samsung nutzten, dreht man das Ganze mit dem Galaxy S23 FE um.Schließlich besitzen die Smartphones der Galaxy S23-Serie überall auf der Welt den aktuellen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Octacore-Chip, der in der "for Galaxy" getauften, etwas schnelleren Variante, derzeit das Maß aller Dinge im Hinblick auf Leistung in Android-Smartphones darstellt. Die Gründe für die Verwendung des alten Exynos 2200 im S23 FE sind bisher nicht bekannt.Denkbar wäre, dass Samsung Lagerbestände abbauen will oder einen niedrigeren Preispunkt anvisiert. Möglich wäre auch, dass man die Verkäufe der "normalen" Galaxy S23-Modelle nicht mit der "Fan Edition" kannibalisieren will. Eine echte "Fan Edition" ist das S23 FE aber unter diesen Umständen wahrscheinlich nicht, weil man nicht mehr die bestmögliche Ausstattung zu einem attraktiven Preis bietet, um so die Verkäufe der Modellreihe in der zweiten Jahreshälfte noch einmal anzukurbeln.