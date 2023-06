Samsung Galaxy S23 FE: Datenbanken bestätigen "Fan Edition" & Akku

Das Samsung Galaxy S23 FE könnte früher kommen als gedacht. Zuletzt ging man davon aus, dass Samsung zunächst sein großes Unpacked-Event Ende Juli abhalten will, doch jetzt deutet sich an, dass die neue Fan Edition schon bald starten könnte.

Wie GalaxyClub feststellte, listet die südkoreanische Behörde für die Sicherheit von Elektro- und Elektronikgeräten SafetyKorea den Akku des Galaxy S23 FE nach einer ausführlichen Sicherheitsprüfung. Der Stromspeicher ist sogar auf einem Foto zu sehen, inklusive der blauen "Reissleine", mit der er leicht aus dem Gerätegehäuse entfernt werden kann.Leider ist aber die Kapazität nicht erkennbar, so dass sich die Gerüchte über die angeblich mit 4500mAh angesetzte Akkugröße nicht bestätigen lassen. Immerhin bestätigt der Eintrag in der Datenbank bei SafetyKorea aber, dass Samsung tatsächlich an dem neuen Smartphone arbeitet.Die Modellnummer SM-S711 tauchte vor einigen Monaten erstmals in Verbindung mit dem neuen "Fan Edition"-Smartphone auf. GalaxyClub geht nun davon aus, dass das neue Galaxy S23 FE möglicherweise schon früher auf den Markt kommen könnte, als man zunächst vermutet hatte.Dagegen spricht aber folgendes: es gibt auch schon erste Erwähnungen der Modellnummer SM-S711B in den Import-Export-Datenbanken einiger Länder. Dort werden auch Prototypen des neuen Modells auf, wobei immer nur die für Europa vorgesehene Version auftaucht, was an dem Zusatz "B" an der Modellnummer erkennbar ist. Auch der Name wird bestätigt, da in den Datenbanken sogar ausdrücklich vom "S23 FE" die Rede ist. Außerdem liest man dort von einer Hauptkamera mit 50 Megapixeln Auflösung. Der interne Codename lautet außerdem "R11".Allerdings sind die Einträge erst Ende April 2023 erfasst worden, kurz nachdem erste Fertigungswerkzeuge und Bauteile in den gleichen Datenbanken erfasst wurden. Normalerweise dauert es mindestens drei Monate, bis ein neues Samsung-Smartphone nach der ersten Erwähnung in diesen Datenbanken dann auch tatsächlich in den Handel kommt.Ein Beispiel sind die neuen Foldables Samsung Galaxy Z Flip 5 und Galaxy Z Fold 5. Sie tauchten schon vor geraumer Zeit erstmals in den Import-Export-Datenbanken auf und erscheinen wohl am 26. Juli 2023 im Rahmen des großen Samsung Galaxy Unpacked-Events. Der Akku des Galaxy Z Flip 5 wird außerdem schon seit April in der Datenbank von SafetyKorea geführt - und das Gerät kommt drei Monate später auf den Markt.Aufgrund der ersten Erwähnungen des Galaxy S23 FE in Import-Export-Datenbanken im Zeitraum Ende April ist also eher davon auszugehen, dass das Gerät erst im August oder September auf den Markt kommt. Technisch ist das S23 FE vor allem deshalb interessant, weil es das erste Mal ist, dass Samsung wieder eine "Fan Edition" seiner aktuellen Serie von Flaggschiff-Smartphones auf den Markt bringt, seitdem man diese Praxis mit dem nie erschienenen S22 FE ausgesetzt hatte.Jüngsten unbestätigten Gerüchten zufolge wird das Galaxy S23 FE SM-S711 mit einem Exynos 2200 Octacore-SoC ausgestattet sein. Damit würde Samsung den gleichen Chip verwenden, der im Galaxy S22 verwendet wurde, und nicht den aktuellen Top-SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, der im Galaxy S23 seinen Dienst tut.