Galaxy S23 FE: Daten und Fotos von Samsungs neuer Fan Edition vorab

Die Vorstellung des Samsung Galaxy S23 FE wird zusammen mit den Tablets der Galaxy Tab S9 FE-Serie anlässlich einer Online-Veranstaltung im Oktober erwartet. Nachdem das Gerät bereits diverse Freigaben erhalten hat und in der Datenbank von Geekbench aufgetaucht war, ist es jetzt bei der TENAA gelandet Die dort geprüfte chinesische Variante kommt offenbar mit einem Snapdragon-Chip daher, wenn man den Angaben zur maximalen Taktrate von knapp 3,0 Gigahertz Glauben schenkt. Hierzulande wird wahrscheinlich der aus der Galaxy S22-Serie bekannte Samsung Exynos 2200 Octacore-Chip zum Einsatz kommen. Der Arbeitsspeicher ist immer acht Gigabyte groß, während der nicht erweiterbare interne Flash-Speicher je nach Modell laut der Datenbank 128 oder 256 GB fasst.Samsung will dem Galaxy S23 FE außerdem wie erwartet eine Hauptkamera mit 50 Megapixeln spendieren, während auch noch eine Zoom-Kamera mit acht Megapixeln und einer vermutlich dreifachen optischen Vergrößerung sowie eine 12-MP-Ultraweitwinkelkamera an Bord sein werden. Hinzu kommt auch noch eine Frontkamera mit zehn Megapixeln Auflösung. Der Akku soll laut der chinesischen Behörde eine Kapazität von 4370mAh haben.Das Display des Galaxy S23 FE SM-S711 wird den Angaben zufolge 6,4 Zoll groß sein und eine Auflösung von 2340x1080 Pixeln haben. Es wird ein AMOLED-Panel verbaut, das laut früheren Berichten bis zu 120 Hertz maximale Bildwiederholrate bietet. Optisch ähnelt das S23 FE augenscheinlich stark dem normalen S23 bzw. dem Galaxy A54, wobei noch offen ist, ob das Gerät wie das aktuelle Flaggschiff-Modell aus dem Frühjahr ebenfalls einen Metallrahmen haben wird.