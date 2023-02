Samsung Galaxy S23 jetzt vorbestellen und Rabatt + Upgrade sichern

In wenigen Tagen liefern Media Markt und Samsung die neue Galaxy S23-Familie aus. Gehört jetzt zu den Vorbestellern und profitiert von einem tollen Pre-Order-Rabatt samt kostenlosem Speicherupgrade und einer satten Eintauschprämie für euer altes Handy.

Doppelter Speicher und Tauschprämie für Vorbesteller

Samsung Galaxy S23 bei Media Markt Jetzt bestellen und Rabatte sichern!

Zum Angebot

Samsung Galaxy S23 vorbestellen: Die Modelle im Überblick

Mehr Details zu den Samsung Galaxy S23 Smartphones

Samsung Galaxy S23 bei Media Markt Jetzt bestellen und Rabatte sichern!

Zum Angebot

Zusammenfassung

Drei Modelle des Galaxy S23: Normal, Plus und Ultra

Gratis Speicherupgrade beim S23 & Altgerät-Tauschaktion beim Kauf

Alle Geräte Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 CPU

OLED-Display mit 120 Hz, bis zu 6,8 Zoll & HDR10+

Fingerabdrucksensor im Display, 5G & kabelloses Laden

Kamera bis zu 200 Megapixel mit 4 Kameras an der Rückseite

Verkaufsstart der Galaxy S23-Modelle ab 10.02.2023

Gratis Versand ab 59€ Einkaufswert oder Abholung im Markt

Pünktliche Lieferung zum Release des S23 nach Vorbestellung

Samsung

Im Online-Shop von Media Markt gibt es momentan gleich zwei Vorteile, wenn man dort das Galaxy S23, S23 Plus oder S23 Ultra bestellt . Der Händler spendiert nicht nur kostenlos doppelten Speicherplatz, sondern startet zeitgleich eine Altgeräte-Tauschaktion mit einer Ankaufprämie in Höhe von 120 Euro.Speicherupgrade: Legt z.B. das neue Samsung Galaxy S23 Ultra mit 512 Gigabyte Speicher in den Warenkorb und zahlt anstelle von 1579 Euro (UVP) nur den Preis der 256-GB-Variante, nämlich 1399 Euro. Eine Ersparnis von 180 Euro! Genau so verhält es sich beispielsweise bei der 256-GB-Variante des normalen Galaxy S23, für das man nur den Preis des 128-GB-Modells bezahlen muss.Sowohl Online als auch in den Media Markt und Saturn-Filialen könnt ihr bei der Bestellung der neuen Galaxy S23-Serie euer Altgerät in Zahlung geben. Dabei erhaltet ihr nicht nur den Zeitwert eures alten Smartphones in Form von MediaMarkt Gutscheinen, sondern als Bonus zusätzlich einen Nachlass in Höhe von 120 Euro, der vom Kaufpreis abgezogen wird.Samsung-Fans können sich freuen, denn der Elektronikhändler verspricht einen pünktlichen Versand zum Release im Februar 2023. Das Samsung Galaxy S23 erscheint ab 10.02.2023 für alle Farbvarianten, zum Beispiel auch in Cream, Green und Lavender. Somit erhaltet ihr das neue Samsung-Handy der S-Serie auch abseits des Samsung Store als einer der ersten in Deutschland.Unter dem Motto "Mach die Bilder deines Lebens" setzt Samsung in diesem Jahr auf ein großes Kamera-Upgrade. Vor allem das neue Galaxy S23 Ultra überzeugt hier mit vier Kameras auf der Rückseite, die Fotos in bester Qualität mit bis zu 200 Megapixeln aufnehmen. Bis zu 50 Megapixel gibt es zudem bei den kompakteren Smartphones Galaxy S23 und S23 Plus . Die großen Pixelsensoren ermöglichen tolle Aufnahmen bei Nacht, knackscharfe Selfies und dank 3x/10x Zoom sowie Ultraweitwinkel-Kamera die besten Möglichkeiten für Nahaufnahmen und Gruppenfotos.Nicht nur die Kameras machen die Samsung-Smartphones zu echten Flaggschiffen. Mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, bis zu 12 GB Arbeitsspeicher und mindestens 128 GB Flash-Speicher gehören die Top-Modelle zu den leistungsstärksten Android-13-Geräten - vor allem beim Gaming.Hinzu kommen hochauflösende und strahlend helle OLED-Displays mit 120 Hz, bis zu 6,8 Zoll und mit HDR10+. Natürlich ebenfalls mit dabei: Fingerabdrucksensor im Display, 5G LTE und ein schnelles kabelloses Laden der bis zu 5000 mAh starken Akkus. Alles verpackt in wasserdichten Gehäusen aus Glas und Aluminium.Entdeckt jetzt das neue Smartphone im Vorverkauf und profitiert von einem Gratis-Speicher-Upgrade und einer Prämie für euer Altgerät. Werdet ihr ein Samsung Galaxy S23 kaufen?