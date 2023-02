"Schnellste Schuhe der Welt" steigern Geh-Geschwindigkeit um 250%

Kann man das Gehen neu erfinden? Ja, meint ein Startup aus den USA. Denn dieses hat neuartige Schuhe entwickelt, die den täglichen Vorgang des Gehens bzw. die dabei erreichte Geschwindigkeit mehr als verdoppeln. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Hightech-Rollschuhe.

Moonwalkers: Shift Robotics zeigt und erklärt die Schnell-geh-Schuhe

Die Lösung von Shift Robotics: Moonwalkers

Gehen ist die simpelste und auch fundamentale Art der Fortbewegung. Und man kann sich wohl kaum vorstellen, dass man dieses neu erfinden kann. Doch genau das versucht ein Startup namens Shift Robotics . Denn das Unternehmen hat einen "Schuh" erfunden, der es dem Träger ermöglicht, um bis zu 250 Prozent schneller zu gehen - auf rund elf Kilometer pro Stunde. Dabei wendet der Träger des Schuhs auch seinerseits keine zusätzliche Energie auf."Ich habe mich gefragt, warum ich nie zu Fuß zur Arbeit gegangen bin - und das geht nicht nur mir so, viele Leute verlassen sich nicht auf das Gehen. Das ist überraschend, denn es ist viel sicherer, einfacher und bequemer - und es ist besser für die Umwelt", erklärt Erfinder und Firmengründer Xunjie Zhang, wie er auf die Idee gekommen ist (via Freethink ). "Das Problem ist, dass das Gehen einfach zu langsam und ineffizient ist. Also habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, das zu verbessern, anstatt es zu ersetzen."Das Ergebnis sind die Moonwalkers genannten Schuhe bzw. Aufsätze. Diese kann man am besten als Mischung aus einem herkömmlichen Schuh und Rollschuh beschreiben. Sie werden an den normalen Schuhen des Nutzers befestigt und müssen durch spezielle Bewegungen des Fußes aktiviert bzw. deaktiviert werden. Sensoren erfassen die Schrittlänge und passen mit maschinellem Lernen die integrierten Motoren an den jeweiligen Träger an."Es ist nicht nötig, das Gleichgewicht zu halten", sagt Zhang. "Man muss nur schneller gehen, um zu beschleunigen, und langsamer, um zu verlangsamen." Das Gehgefühl wird hier mit jenem verglichen, das man hat, wenn man auf Fahrsteigen (also flachen "Rolltreppen") läuft, die man oft an Flughäfen findet .Träger müssen dabei keine Angst haben, dass sie unkontrolliert bergab rutschen, denn die Moonwalkers sind nie im Leerlauf, zum Treppensteigen müssen sie deaktiviert werden. Ihre Reichweite beträgt knapp zehn Kilometer, dann müssen sie per USB-C aufgeladen werden, dieser Vorgang dauert etwa eineinhalb Stunden. Jeder Schuh wiegt etwa 1,9 Kilogramm. Günstig ist dieses Paar Hightech-Rollschuhe allerdings nicht, denn Shift verkauft sie für 1399 Dollar. Die Moonwalkers sollen ab Sommer dieses Jahres verfügbar sein.