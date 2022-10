Tesla Model 3: Rückruf nach schludrigem Service der Sicherheitsgurte

Tesla ruft in den USA jetzt aufgrund von Problemen mit der Aufhängung des Sicherheitsgurtes einige Model 3 zurück. Betroffen ist dabei laut aktuellem Stand der Kenntnisse nur ein geringer Teil der Model 3, die zwischen 2017 und 2022 gefertigt wurden.

Kein Problem bei der Herstellung

Nadine Dressler

Das geht aus einer Meldung des Online-Magazins Electrek hervor. Tesla hat demnach einen Rückruf von etwas mehr als 24.000 Model 3-Fahrzeugen wegen eines Problems mit den Sicherheitsgurten bestätigt.Tesla informiert die betroffenen Kunden jetzt per E-Mail. Darin heißt es:"Tesla hat beschlossen, bestimmte Model 3-Fahrzeuge, die zwischen 2017 und 2022 hergestellt wurden, proaktiv zurückzurufen, um die Montage des linken Sicherheitsgurtschlosses der zweiten Reihe und der mittleren Sicherheitsgurtverankerung zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Komponenten gemäß den Spezifikationen befestigt sind. Unsere Aufzeichnungen zeigen, dass Ihr(e) Fahrzeug(e), von diesem Rückruf betroffen sein könnte(n)."Laut den Dokumenten der US-Kraftfahrzeugbehörde NHTSA betrifft der Rückruf 24.064 Model 3-Fahrzeuge. In der Mängelanzeige beschreibt die NHTSA das Problem, das offenbar durch ein Serviceproblem und nicht durch die Herstellung verursacht wurde:Die Wartung bestimmter Komponenten in Model 3-Fahrzeugen erfordert die Demontage des linken Sicherheitsgurtschlosses der zweiten Reihe und der mittleren Sicherheitsgurtverankerung, die beide mit derselben Schraube befestigt sind. Beide Komponenten können nach der Demontage während einer Serviceaktion falsch wieder zusammengebaut worden sein. Laut Electrek hatte Tesla im August von Vorfällen gehört, bei denen Kunden selbst oder Servicetechniker feststellten, dass die mittlere Gurtverankerung der zweiten Sitzreihe nach einer Servicereparatur, die den Aus- und Wiedereinbau des Bauteils erforderte, nicht gesichert war.Daraufhin wurden Untersuchungen angestellt und 105 Fälle von fehlerhaftem Wiedereinbau in den USA bestätigt. Mitte Oktober wurde dann die Rückrufentscheidung getroffen.