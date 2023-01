Gmail: Googles neues Paket-Tracking jetzt in den Mobil-Apps verfügbar

Google hat damit begonnen, die neue Funktion für die Verfolgung von Paketen in die Apps für Gmail zu integrieren. Das neue Feature war schon Ende 2022 angekündigt worden, tauchte aber jetzt erst in den mobilen Gmail-Apps auf. Um es zu nutzen, muss man zunächst eine Einstellung ändern.

Gmail-Apps zeigen Paketstatus immer am Anfang des Posteingangs an

Zusammenfassung Google integriert neue Funktion zur Paketverfolgung in Gmail Apps.

Unter Android & iOS müssen Einstellungen angepasst werden.

Google nutzt Sendungsnummern aus E-Mails für Statusabfragen.

Nutzer geben Daten preis, aber es erleichtert Verfolgung.

Unterstützung für deutsche Paketdienste ist unklar.

Google zeigt automatisch Versandstatus in E-Mails an.

Wie Android Police-Gründer Artem Russakovskii feststellte, ist die neue Package-Tracking-Funktion in der Gmail-App für Android ab sofort verfügbar. Wer die Funktion nutzen möchte, muss in den Einstellungen für das Nutzerkonto in der Gmail-App lediglich einen Haken setzen.Hintergrund ist, dass Google die Sendungsnummern aus den in Gmail eingehenden E-Mails nutzt, um regelmäßig den Status der jeweiligen Pakete bei den Versendern abzufragen. Nur so lassen sich schließlich die Status-Meldungen in Gmail realisieren. Für die Nutzer bedeutet dies, dass Google zwar die Informationen zusammenträgt und somit das Nachverfolgen von Sendungen erleichtert, man gibt aber eben auch Daten Preis.Unter iOS ist das neue Tracking-Feature in der Gmail-App ebenfalls schon verfügbar, sofern die neueste Version installiert ist. In den Einstellungen für den Datenschutz muss man auch hier der Weitergabe der Daten zustimmen und die sogenannten "Smart Features" aktivieren, wie es auch unter Android der Fall ist.Auch in Deutschland kann die neue Tracking-Funktion für Pakete schon jetzt aktiviert werden. Google ließ allerdings bisher offen, welche Paketlieferanten unterstützt werden, sodass nicht sicher ist, ob DHL, Hermes, GLS und andere deutsche Lieferanten vollumfänglich unterstützt werden. Im Idealfall sollte bei laufendem Versand immer eine Art "Karte" über der Liste eingehender Mails angezeigt werden, die alle relevanten Informationen zu einem Paket enthält, das man gerade erwartet.Es wird dabei laut Google immer auch der jeweilige Status des Pakets angezeigt, also ob gerade ein Versandaufkleber erstellt wurde, wann das Paket kommt oder ob eine Verspätung vorliegt. Die Gmail-App befördert zudem E-Mails der Paketdienste zum jeweiligen Versandstatus automatisch an den Anfang des Posteingangs, sodass man sie schnell und einfach einsehen kann.