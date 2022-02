Gmail: Benutzeroberfläche überarbeitet, Design erinnert an Outlook

Nachdem der E-Mail-Service Gmail in den vergangenen Jahren immer nur kleinere Updates erhalten hat, möchte Google bald eine überarbeitete Oberfläche ausliefern. Das neue Erscheinungsbild erinnert an Microsoft Outlook und kann bald von einigen Nutzern ausprobiert werden.

Neuer Look steht ab dem 8. Februar bereit

Das hat Google in einem Blog-Eintrag angekündigt. Die überarbeitete Benutzeroberfläche soll den Wechsel zwischen den unterschiedlichen Diensten Mail, Chat, Spaces und Meet vereinfachen. Hierfür haben die Entwickler eine neue Navigationsleiste am linken Rand platziert. Damit müssen die Nutzer zukünftig nicht mehr mehrere Fenster verwenden oder eine neue Seite aufrufen, um vom Postfach zur Chat-App zu gelangen. Darüber hinaus wirkt der neue Look deutlich übersichtlicher und moderner. Im Übersichts-Menü auf der linken Seite werden jetzt nur noch die verschiedenen Postfächer und Label untereinander angezeigt.Wer das neue Design testen möchte, hat ab dem 8. Februar die Option, die überarbeitete Oberfläche zu aktivieren. Die Nutzer bekommen ab kommender Woche eine Meldung angezeigt, dass ein neuer Look ausprobiert werden kann. Ob der Hinweis bei allen Gmail-Konten eingeblendet wird, ist unklar. Es wäre denkbar, dass Google das Design schrittweise ausrollt und zunächst nur eine begrenzte Anzahl an Nutzern auf die angepasste Oberfläche zugreifen kann.Bis zum Ende des Jahres soll die neue Benutzeroberfläche allen Anwendern zur Verfügung stehen. Das überarbeitete Design soll schon im April 2022 als Standard-UI festgelegt werden. Anschließend besteht über die Einstellungen die Möglichkeit, den klassischen Look zu aktivieren. Ab dem kommenden Jahr wird es auch nicht mehr möglich sein, zum alten Design zurückzukehren. Die veraltete Ansicht wird dann endgültig von den Servern entfernt.