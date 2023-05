Google ärgert Gmail-Nutzer mit mehr Werbung in Listen & Updates

Google verdient sein Geld mit (angepasster) Werbung. Bei einem kostenlosen Dienst wie Gmail ist es daher nicht überraschend, dass Werbung angezeigt wird. Jetzt häufen sich allerdings Beschwerden, dass Google es mit der Werbung in Gmail deutlich übertreibt, nachdem man jüngst immer mehr Anzeigen angezeigt bekommt.

User sind total 'begeistert'

Zusammenfassung Nutzer beschweren sich, dass Google in Gmail mehr Werbung anzeigt.

Werbung wird in "Listen" eingeschoben, statt am Anfang.

Werbung betrifft Desktop-User ohne Werbeblocker.

Keine Möglichkeit, Werbung selbst zu beeinflussen.

In der Gmail-App mehr Werbung im Updates-Tab.

Google versucht, Nutzer mit Überblick wichtiger Mails zu unterstützen.

Bisher scheint es nur begrenzte Zahl von Nutzern zu betreffen.

Bei Twitter und Reddit beklagen sich laut 9to5Google viele englischsprachige Nutzer der kostenlosen Version von Googles Webmailer Gmail, dass ihnen in den letzten Tagen eine deutlich erhöhte Zahl von Werbeanzeigen die Nutzung vermiest.Betroffen sind wohl die sogenannten "Listen", also nicht der Haupt-Posteingang, sondern die gefilterten Bereiche, in denen Gmail bestimmte E-Mails vorsortiert anzeigt. In manchen Fällen wird den Gmail-Usern in den Listen jeweils nach wenigen E-Mails eine Werbenachricht eingeschoben - so ist es jedenfalls auf Screenshots bzw. Fotos der Nutzer zu sehen.Dies betrifft anscheinend vor allem Desktop-User, die mit dem Browser und ohne Werbeblocker auf Gmail zugreifen. Normalerweise wurden am Anfang der Mail-Listen bisher zwei Zeilen für Werbung genutzt. Jetzt "mischt" Google die Werbung anscheinend in die Liste der eingehenden Nachrichten, wobei die Schlagzahl laut einigen Nutzern extrem hoch ist.Bisher scheint es keine Möglichkeit zu geben, die Anzeige der Werbung in den gefilterten Mail-Listen von Gmail als Anwender selbst zu beeinflussen. Außerdem lässt sich das "Problem" noch nicht zuverlässig reproduzieren, so dass anzunehmen ist, dass die Änderung bisher nur bei einer begrenzten Zahl von Nutzern umgesetzt wurde oder zunächst nur getestet wird.Bei Mobilgeräten gibt es in der Gmail-App jetzt ebenfalls mehr Werbung zu sehen, heißt es in dem Bericht der Kollegen weiter. So werden jetzt auch im Updates-Tab der App die ersten zwei Einträge der Inbox-Liste für Werbung verwendet. Bisher war dies in diesem Bereich nicht üblich, schließlich versucht Google dem Nutzer mit diesem Tab einen schnellen Überblick über Rechnungen, Lieferungen und andere wichtige Mails zu geben.