Google startet Material You-Updates für Gmail, Kalender, Docs & mehr

Etwas mehr Farbe im Smartphone-Alltag: So könnte man kurz zusammenfassen, was Google mit dem Android 12-Interface und Material You-Design vorhat. Jetzt gibt der Konzern einen Ausblick darauf, wie gut Gmail, Kalender, Docs & Co. das neue Gewand steht.

Die wichtigsten Google Apps bekommen einen neuen Anstrich

Das kann man erwarten

Mit Android 12 haben sich die Entwickler ein ziemlich radikales Redesign der Oberfläche vorgenommen, das zwar prinzipielle Strukturen beibehält, Farbe und Form der Elemente aber deutlich verändert. Mit Material You beschreibt Google dabei einen neuen Ansatz, der es dem UI erlaubt, die Farbdarstellung verschiedenster Elemente individuell abzustimmen. Jetzt gibt es einen Ausblick darauf, wie sich dieses Prinzip auf die wichtigsten Google-Apps überträgt.Wie das Unternehmen in einem Blogbeitrag schreibt, hat man jetzt damit begonnen, Material You-Updates für alle Workspace-Apps bereitzustellen. Dabei handelt es sich um eine "ausgedehnte Einführung", bis die Anpassungen breit verfügbar sind, kann es laut den Entwicklern möglicherweise "länger als 15 Tage" dauern - hier ist wohl eine Synchronisation mit dem Launch von Android 12 zu vermuten.Auch über die Apps hinweg gibt Google verschiedene Startzeitpunkte für die Verfügbarkeit an. Für Google Docs , Sheets, Slides war schon am 1. September der Stichtag, Version 1.21.342 bringt die Änderungen mit, Drive war mit Version 2.21.330 am 9. September gefolgt. Google Meet erhält ab 19. September mit Version 2021.09.19 sein Update, Google Kalender darf ab 20. September mit Version 2021.37 neu glänzen.Wie die Entwickler beschreiben, werden neben den farblichen Änderungen auch viele kleine weitere Details angepasst: "Material You passt Kontrast, Größe und Linienstärke automatisch an die Vorlieben des Benutzers und den Kontext der Anwendung an." Die Möglichkeit zur Anpassung des UI auf den Hintergrund, von Google "Dynamic Color" getauft, bleibt Pixel-Geräten vorbehalten.Die Änderungen, die aber über alle Apps hinweg nach der Installation sofort ins Auge stechen sollten, sind: Aktualisierte Navigationsleisten, neuer schwebender Aktions-Button und die Verwendung von Google Sans Text für bessere Lesbarkeit.