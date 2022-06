Gmail: Neues Design wird für alle verteilt - lässt sich aber abschalten

Im vergangenen Februar hat Google ein neues Gmail-Design vorgestellt. Dieses konnte bisher bzw. anfangs als Opt-in aktiviert werden, zumindest dann, wenn man als Tester ausgewählt wurde. Nun beginnt der kalifornische Konzern aber mit einer flächendeckenden Verteilung.

Neues Gmail ist nun "Opt-out"

Die Benutzeroberfläche von Gmail ist seit einer gefühlten Ewigkeit unverändert. Das dürfte zwar die wenigsten wirklich stören, denn schließlich ist das eher minimalistische Design vertraut und funktionell. Dennoch hat der Suchmaschinenriese im vergangenen Februar eine Überarbeitung vorgestellt, die teilweise etwas an Microsofts Outlook erinnert - was aber nicht negativ gemeint bzw. zu sehen ist.Nun hat Google angekündigt, dass die neue Optik nicht länger im Opt-in-Verfahren nutzbar sein wird, sondern als Opt-out. Das bedeutet, dass man das neue Design nicht mehr auf Wunsch aktivieren kann, sondern Anwender von Haus aus das neue Interface zu sehen bekommen werden. Wenn sie die neue Optik nicht sehen wollen, müssen sie diese (per Opt-out) stattdessen bewusst deaktivieren.Allerdings sollte man sich nicht wundern, wenn man das neue Design immer noch nicht zu sehen bekommt. Denn Google schreibt, dass die neue Optik auf diese Weise für einen "Teil" der Gmail-Nutzer zur Verfügung gestellt wird. Es ist allerdings nicht ganz klar, ob das nur für die aktuelle Umstellung auf Opt-out gilt oder ob es auch Nutzer gibt, die das Ganze auch nicht per Opt-in ausprobieren können.An dieser Stelle sollte man hinweisen, dass es letzteres tatsächlich gibt, zumindest in einen speziellen Fall: Denn all jene, die den Google Chat bewusst deaktiviert haben, bekommen das neue Design gar nicht angeboten. Erst nach dem Einschalten von Google Chat in den Einstellungen und unter "Chat und Meet" wird dem Nutzer das Neudesign bereitgestellt.Die Opt-in-Option wird einem in der Regel als Einblendung angeboten, sie ist aber auch über das Zahnrad in der rechten oberen Ecke und dort ganz oben in den sich öffnenden Schnelleinstellungen zu finden. So kann man auch die "Gmail-Originalansicht" wieder aktivieren.