Gmail im Web abgesichert: Google startet Client-seitige Verschlüsselung

Google hat angekündigt, dass in Gmail im Web eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE) hinzugefügt wird. Google Workspace-Nutzer können somit verschlüsselte E-Mails senden und empfangen. Das Ganze ist noch ein Beta-Test.

Sensible Daten werden abgesichert

Wer Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus und Education Standard nutzt, kann sich für die Beta anmelden . Dazu muss man sich bis zum 20. Januar 2023 für die Beta-Phase bewerben.Diese Client-seitige Verschlüsselung ist bereits für Nutzer von Google Drive , Google Docs, Sheets, Slides, Google Meet und Google Kalender verfügbar. Der Vorteil dabei ist, dass man keinen lokalen Client benötigt, um zu verschlüsseln.Einmal aktiviert, stellt diese Verschlüsselung von Gmail im Web sicher, dass alle sensiblen Daten, die als Teil des E-Mail-Textes und der Anhänge übermittelt werden, nicht von Google-Servern entschlüsselt werden können."Mit Google Workspace Client-Side Encryption (CSE) wird die Verschlüsselung der Inhalte im Browser des Clients durchgeführt, bevor die Daten übertragen oder im Cloud-basierten Speicher von Drive gespeichert werden", erklärt Google die technische Basis auf einer Support-Website. "Auf diese Weise können die Google-Server nicht auf Ihre Verschlüsselungsschlüssel zugreifen und Ihre Daten entschlüsseln. Nachdem Sie CSE eingerichtet haben, können Sie festlegen, welche Nutzer client-seitig verschlüsselte Inhalte erstellen und intern oder extern teilen können."Laut Google ist die Funktion noch nicht für Nutzer mit persönlichen Google-Konten oder Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline und Nonprofits sowie für ältere G Suite Basic- und Business-Kunden verfügbar. Wann das kommt, blieb noch offen.