Vertrauenswürdige Gmail-Adressen bekommen jetzt auch blaue Haken

Gmail ist einer der weltweit populärsten und größten Maildienste der Welt, das macht ihn für legitime Unternehmen, aber auch Betrüger interessant. Dagegen möchte das Suchmaschinenunternehmen vorgehen und hat sich hierfür eine Idee bzw. Anzeige von Twitter abgeguckt.

Blaues Häkchen soll Vertrauen schaffen

Zusammenfassung Google will Phishing-Attacken etc. mit blauen Häkchen bekämpfen.

Unternehmen können sich verifizieren.

BIMI-Nutzer erhalten automatisch das blaue Häkchen.

Blaues Häkchen soll Vertrauen in E-Mail-Quellen stärken.

Blaues Häkchen ist ein etabliertes Symbol für Verifizierung.

Nutzer von Gmail wissen zweifellos, wie einfach es ist, auf Listen von Spammern zu landen. Und ist eine Mailadresse erst mal im Netz, dann kann es auch sein, dass man im Visier von Betrügern landet. Die Maschen sind hier höchst unterschiedlich, zu den beliebtesten gehört das sogenannte Phishing. Dabei agieren die Betrüger oftmals höchst professionell und es ist nicht immer einfach, zu erkennen, ob eine Mail einen vertrauenswürdigen Absender hat oder nicht.Google will dieses Problem mit blauen Häkchen lösen, die ganz offensichtlich von Twitter inspiriert sind - nicht nur funktionell, sondern auch optisch. Denn vertrauenswürdige Absender - Google Workspace-Kunden und auch Anwender mit privaten Konten - können sich damit künftig als verifiziert ausweisen.In einem Blogbeitrag erklärt das Unternehmen, wie das funktionieren wird. Das Verifizierungssystem von Google baut auf dem bereits 2021 eingeführten Brand Indicators for Message Identification (BIMI). Darüber können Unternehmen ihre Identität bestätigen und bekommen ein spezielles Profilbild, das das Firmenlogo zeigt. Unternehmen, die bereits Teil von BIMI sind, werden den neuen blauen Haken automatisch bekommen.Google dazu in einem Beitrag: "Eine starke E-Mail-Authentifizierung hilft Nutzern und E-Mail-Sicherheitssystemen, Spam zu erkennen und zu stoppen, und ermöglicht es den Absendern, ihr Markenvertrauen zu stärken. Dies erhöht das Vertrauen in E-Mail-Quellen und bietet den Lesern ein immersives Erlebnis, wodurch ein besseres E-Mail-Ökosystem für alle geschaffen wird."Das blaue Häkchen ist sicherlich auch eine Reaktion darauf, dass viele Gmail-Nutzer nicht wissen, dass es die BIMI-Profilbilder gibt. Ein blauer Haken hat sich hingegen als Symbol für eine Verifizierung etabliert.