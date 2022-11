Gmail: Das überarbeitete Design ist ab sofort für alle Nutzer Pflicht

Im Sommer hat Google ein neues Design für seinen Webmail-Dienst eingeführt, dieses war bisher allerdings optional und konnte auf Wunsch deaktiviert werden. Doch nun fällt diese Möglichkeit weg, das bedeutet, dass sich nun alle Nutzern an die neue Optik gewöhnen müssen.

Gmail neu für alle

Wenn Software-Anbieter ihre Oberflächen modernisieren, dann leuchten bei vielen in der Regel die Alarmlämpchen auf, da Änderungen einerseits immer schwierig sind, andererseits auch so mancher die Optik verschlimmbessert. Auch bei Gmail ist es nun so weit, allerdings sollte es für die meisten keinen "harten Übergang" geben.Denn das neue Interface ist ab sofort (bzw. in den nächsten zwei Wochen) nicht länger optional, sondern für alle Gmail-Nutzer Pflicht. Allerdings sind die Änderungen nicht fundamentaler Natur, Anwender sollten sich ohne Probleme daran gewöhnen können.Google schreibt in einem aktuellen Blogbeitrag : "Ab diesem Monat wird diese Benutzeroberfläche zum Standard von Google Mail, ohne die Möglichkeit, zur 'Originalansicht' zurückzukehren. Mit der neuen Oberfläche können Nutzer weiterhin ihr Gmail-Thema (also Design), den Posteingangstyp und mehr über die Schnelleinstellungen ändern."Die Änderungen erinnern in mancher Hinsicht an Microsofts Outlook, allerdings ist das als Lob gemeint und nicht als Kritik. Denn das neue Design sieht dadurch aufgeräumter und eben moderner aus. Die Überarbeitungen betreffen vor allem auch jene Anwender, die Gmail, Chat, Spaces und Meet aktiviert haben, diese Funktionen sind auf der linken Seite zu finden. Auf Wunsch können die drei Kommunikationsfunktionen auch abgeschaltet werden - das ist ebenfalls über die Schnelleinstellungen möglich.Google legt den Schalter zum neuen Design aber nicht sofort um, wie üblich werden die Änderungen langsam für alle umgesetzt - im Fall von Gmail geht es aber dennoch recht schnell, nämlich innerhalb eines Zeitraums von 15 Tagen.