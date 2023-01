Xbox-Preiserhöhung deutet sich an - Japan macht den Anfang

Microsoft startet Mitte Februar die erste Preiserhöhung für die aktuellen Xbox-Konsolen. Wie jetzt durchgesickert ist, werden die Preise zunächst in Japan steigen - auch wenn Microsoft Preiserhöhungen bis vor Kurzem noch ausgeschlossen hatte.

Microsoft hat jetzt allerdings eine Preiserhöhung von 5.000 Yen für die unverbindliche Preisempfehlung für Xbox Series X- und Series S-Konsolen in Japan angekündigt. Das hat das Online-Magazin Famitsu gemeldet . Die neuen Preise sollen schon zum 17. Februar 2023 in Kraft treten.Der empfohlene Verkaufspreis der Xbox Series X steigt damit von 54.978 Yen auf 59.978 Yen, der der Xbox Series S von 32.278 Yen auf 37.978 Yen. Umgerechnet in Euro ist das jeweils ein Preisunterschied von rund 35 Euro zum alten Preis. Die Series X kostet neu dann 420 Euro, die Series S 270 Euro. Es handelt sich dabei allerdings nur um die UVP, die realen Preise könnten auch weiterhin auf dem aktuellen Niveau bleiben - das wird die Zeit zeigen.In einer Erklärung von Microsoft Japan heißt es: "Nach sorgfältiger Prüfung der Marktbedingungen in Japan haben wir beschlossen, die unverbindliche Preisempfehlung für Xbox-Konsolen in Japan zu ändern. Wir bewerten regelmäßig die Auswirkungen der lokalen Preisgestaltung, um eine angemessene Konsistenz zwischen den Regionen zu gewährleisten. Diese Preisänderung betrifft unsere Kunden und es war eine schwierige Entscheidung, aber wir werden auch in Zukunft das ultimative Xbox-Erlebnis bieten, das unsere Kunden erwarten."Microsoft hatte dabei im August letzten Jahres die Preiserhöhung bei der Sony PlayStation 5 kommentiert und bestätigt, dass man für die Xbox keine Anpassung plant. Nun ist es fast ein halbes Jahr später doch so weit und Microsoft geht den gleichen Schritt. Bisher gibt es noch keine Stellungnahme zu möglichen Preisanpassungen in anderen Ländern. Daher ist es noch unklar, wie sich die Preise in Europa oder den USA entwickeln werden.