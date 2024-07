Halo: Paramount+ steigt aus Serie aus - 3. Staffel soll trotzdem kommen

Nach Jahren der Entwicklung und zwei Staffeln der Serie selbst ist es nun schon wieder vorbei mit den Abenteuern des Master Chiefs: Paramount+ wird die Serie auf Basis der Computerspiel-Reihe " Halo " nicht mit einer dritten Staffel fortsetzen.

Microsoft will mehr

Wir sind den Millionen Fans, die die Halo-Serie zu einem weltweiten Erfolg gemacht haben, zutiefst dankbar und werden uns auch in Zukunft dafür einsetzen, das Halo-Universum auf verschiedene Weise zu erweitern. Wir sind Amblin und Paramount für ihre Partnerschaft bei der Präsentation unseres umfangreichen Science-Fiction-Universums für Zuschauer auf der ganzen Welt dankbar. Stellungnahme von 343 Industries

Es zog sich

Für die Fans dürfte das allerdings nur bedeuten, dass es zu einer Verzögerung kommt. Denn sowohl Xbox-Abteilung Microsofts, 343 Industries als auch Steven Spielbergs Produktionsfirma Amblin Television sind durchaus bereit, die Serie weitergehen zu lassen. Es muss eben nur ein neuer Ort für die Ausstrahlung gefunden werden, wie das Medienmagazin Deadline berichtet.Die Halo-Serie wurde erstmals vor elf Jahren im Rahmen der Markteinführung der Spielekonsole Xbox One angekündigt. Spielberg stieg als Produzent ein und ursprünglich war geplant, die Show exklusiv auf Xbox One-Konsolen zu streamen.Später wurden diese Pläne geändert, und die Halo-Fernsehserie verbrachte mehrere Jahre in der "Entwicklungshölle", wie Hollywood sie nennt - beim Pay-TV-Sender Showtime. 2019 begannen schließlich die Dreharbeiten, in der der Schauspieler Pablo Schreiber die Hauptrolle des Master Chief übernahm.Die Produktion der Serie verzögerte sich aber erneut - diesmal aufgrund der Covid-19-Pandemie. 2021 wurde schließlich bekannt gegeben, dass Halo von Showtime zu Paramount+ wechselt. Die erste Staffel wurde 2022 mit gemischten Kritiken von Kritikern und Fans der Spieleserie veröffentlicht. Die zweite Staffel startete in diesem Jahr und wurde allgemein als Verbesserung gegenüber der ersten Staffel angesehen.