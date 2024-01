Halo: Paramount zeigt einen neuen Trailer zur 2. Staffel der Serie

Schlacht um Reach

Schon in wenigen Tagen startet die zweite Staffel der Halo-Serie auf Paramount+. Einen Ausblick auf die neuen Folgen liefert jetzt ein brandneuer Trailer, der noch einmal deutlich macht, wie ernst die Bedrohung durch den außerirdischen Covenant tatsächlich ist.In Staffel 2 führt der Elite-Soldat John-117, besser bekannt als Master Chief, zusammen mit einer Gruppe Spartaner den Kampf gegen den Covenant fort. Dieser gewinnt zwar langsam aber sicher die Oberhand, doch es gibt auch noch Hoffnung auf einen Sieg der Menschen: Der Schlüssel dazu scheint eine mysteriöse außerirdische Struktur zu sein. Dieser sogenannte Halo hat allerdings auch das Potenzial, die Menschheit endgültig zu vernichten.Wie der neue Trailer zeigt, gibt es zudem auf der Seite der Menschen unterschiedliche Meinungen dazu, wie der Krieg zu führen ist. Der Plan, den Feind vor allem in den äußeren Kolonien zu bekämpfen und so den Frieden in der größten Siedlung Reach zu wahren, scheint jedenfalls keine allzu langen Erfolgsaussichten zu haben.Staffel 2 von Halo startet am 8. Februar 2024 auf Paramount+. Neue Folgen gibt es immer wöchentlich, sodass das Finale dann am 21. März läuft. Wer noch einmal seine Erinnerungen an die erste Staffel auffrischen möchte, kann dies ab sofort mit einem zweiminütigen Rückblick tun, den Paramount auf YouTube veröffentlicht hat.