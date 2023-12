Halo: Staffel 2 hat ein Startdatum und einen ersten Teaser erhalten

Paramount+ hat das Startdatum von Staffel 2 der Science-Fiction-Serie Halo bekannt gegeben. Weiter geht es schon bald, nämlich im Februar 2024. Einen Ausblick gibt ein erster Teaser-Trailer von der Comic-Messe CCXP in Brasilien.In der zweiten Staffel geht der Kampf der Menschen gegen die Covenant in die nächste Runde. Der Master Chief John-117 führt eine Gruppe Elite-Spartaner im Kampf gegen die außerirdische Gefahr an, die offenbar einen Angriff auf die größte Festung der Menschheit plant. Außer dem Master Chief scheint aber zunächst niemand an einen derart massiven Angriff zu glauben, welcher das Schicksal der gesamten Galaxie für immer verändern könnte.Auch in Staffel 2 setzt erneut Pablo Schreiber den Helm des Master-Chiefs auf, während Natascha McElhone wieder die Rolle von Dr. Halsey übernimmt. Unter anderem kehren außerdem Jen Taylor, Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Natasha Culzac und Olive Gray in ihre vertrauten Rollen zurück.Halo - Staffel 2 startet am 8. Februar 2024 bei Paramount+.