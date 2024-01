Halo: Neuer Trailer stimmt auf Staffel 2 der Sci-Fi-Serie ein

Ab Februar zeigt Paramount+ die zweite Staffel der Videospieladaption Halo. Das ist schon seit etwa einem Monat bekannt , da der Start der neuen Folgen nur noch wenige Wochen entfernt ist, wurde nun ein weiterer Trailer geteilt, der Fans auf das nächste Kapitel der Serie einstimmen soll.Allzu viel Neues zum Inhalt offenbart das knapp zweieinhalb Minuten lange Video allerdings nicht. In der zweiten Staffel steht die Zukunft der gesamten Menschheit auf dem Spiel, denn deren größte Festung droht im Krieg gegen die Covenant zu fallen. Der Schlüssel zu einem entscheidenden Sieg der Menschen könnte eine neu entdeckte außerirdische Struktur sein, zu welcher der Master Chief John-117 (gespielt von Pablo Schreiber) eine geheimnisvolle Verbindung zu haben scheint - gemeint ist hier natürlich der titelgebende Halo.Neben Schreiber spielen in Staffel 2 unter anderem noch Natascha McElhone (als Dr. Halsey), Jen Taylor (als Cortana) und Bokeem Woodbine (als Soren-066) mit. Die neuen Folgen starten in Deutschland am 8. Februar 2024 auf Paramount+.